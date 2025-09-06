Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV...” - Antena Sport

Închide meniul
Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”

Publicat: 6 septembrie 2025, 16:12

Gigi Becali / Profimedia

Mario Tudose a fost avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB. Valeriu Răchită a transmis că dacă ar fi fost în locul tânărului fundaș central de 20 de ani nu ar pleca de la FC Argeș la campioană. 

Dani Coman, președintele argeșenilor, s-a declarat dispus să-l cedeze pe Mario Tudose la FCSB. Gigi Becali este în căutarea unui fundaș central, pentru bătăliile din campionat și Europa League. 

În ciuda faptului că la FCSB ar avea șansa să se lupte pentru titlu și să joace în grupa de Europa League, Mario Tudose a fost sfătuit să nu aleagă să se transfere la formația roș-albastră. Vivi Răchită a transmis că Gigi Becali nu se ferește să-și critice jucătorii, amintind de ceea ce a pățit Vlad Chiricheș, după meciul cu CFR Cluj. 

„L-am urmărit și în Liga 2. Am văzut că a fost în academia lui Benfica. E foarte, foarte înalt. Ce am observat, are greșeli de interpretare a fazelor. Mă refer la momentul atacului. Poate și din cauză că este foarte înalt și este puțin mai lent. 

Atacă decisiv și cam greșește. Ca fundaș central, când bagi o alunecare sau vrei să ataci, trebuie să fii 100% convins că atingi mingea. L-am văzut și ieri, la U21, cu Kosovo. Eu dacă aș fi în locul lui Tudose nu m-aș duce la FCSB. 

Vorbeam de Chiricheș, ce a pățit el. Îți dai seama dacă greșește Tudose… Dacă face două greșeli la FCSB cum a făcut pe la Pitești, iese Gigi Becali la TV… Dacă îi face două penalty-uri în două meciuri consecutive? Așa a fost și George Popescu și acum nu știe cum să scape de el”, a declarat Vivi Răchită, conform fanatik.ro. 

