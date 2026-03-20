Marius Coman a spus de ce a fost schimbat la pauză în FCSB – UTA 1-0, după convocarea la națională: „Am vorbit cu Mister”

Marius Coman a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe UTA, scor 1-0, în etapa a doua de play-out. Atacantul arădenilor a vorbit despre convocarea în premieră la națională, pentru barajul cu Turcia.
Marius Coman a fost schimbat de Adrian Mihalcea la pauza meciului. În locul său a fost trimis în teren Flavius Iacob.
Marius Coman, reacție după FCSB – UTA 1-0
Marius Coman a dezvăluit că nu a avut nicio problemă, iar schimbarea a fost plănuită pentru a nu risca. Atacantul a ajuns la o înțelegere cu Adrian Mihalcea privind această înlocuire, în vederea meciului „de foc” cu Turcia.
De asemenea, Coman vrea să dea totul pentru România în meciul „de foc” de la Istanbul, care se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00.
„Știam ca eram monitorizat după acele meciuri bune, o să încerc să dau totul pentru națională.
(N.r. Despre faptul că a fost schimbat la pauză) N-am vrut să risc, n-am simțit nimic. I-am spus lui Mister că nu vreau să risc, era plănuit, i-am zis ce simt și a decis să nu riscăm și să ies.
Pe UTA o văd între primele două, avem o echipă bună, ne-am omogenizat și avem șanse la primele două locuri.
(N.r. Despre ocazia avută) Dacă n-a intrat acum, poate intră cu Turcia”, a declarat Marius Coman, conform digisport.ro, după FCSB – UTA 1-0.
