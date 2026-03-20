Marius Coman a spus de ce a fost schimbat la pauză în FCSB – UTA 1-0, după convocarea la națională: „Am vorbit cu Mister”

Marius Coman a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe UTA, scor 1-0, în etapa a doua de play-out. Atacantul arădenilor a vorbit despre convocarea în premieră la națională, pentru barajul cu Turcia.

Marius Coman a fost schimbat de Adrian Mihalcea la pauza meciului. În locul său a fost trimis în teren Flavius Iacob.

Marius Coman a dezvăluit că nu a avut nicio problemă, iar schimbarea a fost plănuită pentru a nu risca. Atacantul a ajuns la o înțelegere cu Adrian Mihalcea privind această înlocuire, în vederea meciului „de foc” cu Turcia.

De asemenea, Coman vrea să dea totul pentru România în meciul „de foc” de la Istanbul, care se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00.

„Știam ca eram monitorizat după acele meciuri bune, o să încerc să dau totul pentru națională.