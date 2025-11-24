Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil” - Antena Sport

Metaloglobus București și Hermannstadt au remizat luni, scor 1-1, în penultimul meci al rundei cu numărul 17 din Liga 1. Gruparea pregătită de Marius Măldărășanu a egalat târziu, din lovitură de la 11 metri.
După fluierul final, tehnicianul sibienilor a găsit cu greu explicații pentru situația incredibilă în care a ajuns echipa. Hermannstadt are doar două victorii în acest sezon.
Marius Măldărășanu nu mai are soluții la Hermannstadt
Hermannstadt nu a reușit nici de această dată să câștige în Liga 1, iar gruparea antrenată de Marius Măldărășanu s-a împotmolit la Clinceni, contra nou promovatei Metaloglobus.
Tehnicianul sibienilor a ajuns la capătul puterilor și pare să nu mai aibă soluții pentru a scoate echipa din criză. Ce a declarat după jocul cu Metaloglobus.
„Cred că puteam să scoatem mai mult din acest meci, datorită situațiilor pe care le-am avut. Asta nu înseamnă că am făcut un meci bun. Am făcut un meci temător, cum nu mă așteptam. Le-am spus băieților că trebuie să lăsăm odată teama asta. Presiune va fi tot timpul. O să vină play-out-ul.
Se vede tracul la mai mulți jucători. Este inexplicabil că acest lucru se întâmplă la jucătorii tehnici, mai ales la Jair, Oroian, Biceanu”.
Marius Măldărășanu: „Ne trebuie un pic de pragmatism”
„Bine că am reușit să egalăm. Puteam să mai marcăm și să câștigăm. Suntem două echipe în suferință. Încercăm să jucăm, avem și momente bune de-a lungul sezonului. Încercăm să fim mai pragmatici, să corectăm ce am greșit în treimea noastră, să jucăm mai simplist. Dar așa nu mai avem progresia pe care mi-o doresc.
Ne trebuie un pic de pragmatism, în situația în care ne aflăm. Sunt fotbaliști. Și anul trecut s-a întâmplat cam la fel, acum trei ani la fel. E vorba de presiunea locului în clasament. Lucrul pozitiv este că avem două meciuri consecutive fără înfrângere. Dacă jucătorii nu lasă tracul, va fi foarte greu”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.
