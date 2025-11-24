Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil”

Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil”

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 20:46

Comentarii
Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: Este inexplicabil”

Marius Măldărășanu / SPORT PICTURES

Metaloglobus București și Hermannstadt au remizat luni, scor 1-1, în penultimul meci al rundei cu numărul 17 din Liga 1. Gruparea pregătită de Marius Măldărășanu a egalat târziu, din lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, tehnicianul sibienilor a găsit cu greu explicații pentru situația incredibilă în care a ajuns echipa. Hermannstadt are doar două victorii în acest sezon.

Marius Măldărășanu nu mai are soluții la Hermannstadt

Hermannstadt nu a reușit nici de această dată să câștige în Liga 1, iar gruparea antrenată de Marius Măldărășanu s-a împotmolit la Clinceni, contra nou promovatei Metaloglobus.

Tehnicianul sibienilor a ajuns la capătul puterilor și pare să nu mai aibă soluții pentru a scoate echipa din criză. Ce a declarat după jocul cu Metaloglobus.

„Cred că puteam să scoatem mai mult din acest meci, datorită situațiilor pe care le-am avut. Asta nu înseamnă că am făcut un meci bun. Am făcut un meci temător, cum nu mă așteptam. Le-am spus băieților că trebuie să lăsăm odată teama asta. Presiune va fi tot timpul. O să vină play-out-ul.

Reclamă
Reclamă

Se vede tracul la mai mulți jucători. Este inexplicabil că acest lucru se întâmplă la jucătorii tehnici, mai ales la Jair, Oroian, Biceanu.

Marius Măldărășanu: „Ne trebuie un pic de pragmatism

„Bine că am reușit să egalăm. Puteam să mai marcăm și să câștigăm. Suntem două echipe în suferință. Încercăm să jucăm, avem și momente bune de-a lungul sezonului. Încercăm să fim mai pragmatici, să corectăm ce am greșit în treimea noastră, să jucăm mai simplist. Dar așa nu mai avem progresia pe care mi-o doresc.

Ne trebuie un pic de pragmatism, în situația în care ne aflăm. Sunt fotbaliști. Și anul trecut s-a întâmplat cam la fel, acum trei ani la fel. E vorba de presiunea locului în clasament. Lucrul pozitiv este că avem două meciuri consecutive fără înfrângere. Dacă jucătorii nu lasă tracul, va fi foarte greu”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro

20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
Observator
Cartierul de "lux" cu drumuri de pământ şi fără utilităţi. Era numit "al doilea Dorobanţi"
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”
Fanatik.ro
El este cel mai în vârstă campion olimpic! Are 98 de ani, dar mai e activ și astăzi: ”Merg 3 ore și jumătate pe zi”
21:44
Ce notă a primit Florinel Coman pentru evoluţia din Liga Campionilor Asiei
21:36
LIVE TEXTFC Botoșani – Dinamo 1-0. Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Supergol marcat de Mailat
21:21
VideoJurnal AntenaSport | Poftiţi la Craiova
21:12
VideoJurnal AntenaSport | Formula succesului
21:06
VideoJurnal AntenaSport | Totul pentru victorie
20:56
LPF a stabilit programul ultimelor etape din Liga 1 înainte de pauza de iarnă. Când se joacă FCSB – Rapid
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc