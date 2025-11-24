Marius Măldărășanu, descumpănit după remiza cu Metaloglobus: „Este inexplicabil” - Antena Sport

Metaloglobus București și Hermannstadt au remizat luni, scor 1-1, în penultimul meci al rundei cu numărul 17 din Liga 1. Gruparea pregătită de Marius Măldărășanu a egalat târziu, din lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După fluierul final, tehnicianul sibienilor a găsit cu greu explicații pentru situația incredibilă în care a ajuns echipa. Hermannstadt are doar două victorii în acest sezon.

Marius Măldărășanu nu mai are soluții la Hermannstadt

Hermannstadt nu a reușit nici de această dată să câștige în Liga 1, iar gruparea antrenată de Marius Măldărășanu s-a împotmolit la Clinceni, contra nou promovatei Metaloglobus.

Tehnicianul sibienilor a ajuns la capătul puterilor și pare să nu mai aibă soluții pentru a scoate echipa din criză. Ce a declarat după jocul cu Metaloglobus.

„Cred că puteam să scoatem mai mult din acest meci, datorită situațiilor pe care le-am avut. Asta nu înseamnă că am făcut un meci bun. Am făcut un meci temător, cum nu mă așteptam. Le-am spus băieților că trebuie să lăsăm odată teama asta. Presiune va fi tot timpul. O să vină play-out-ul.