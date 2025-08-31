Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo - Hermannstadt 2-0: "În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo - Hermannstadt 2-0: "În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor"

Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: "În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor"

Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: “În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor”

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 0:00

Comentarii
Marius Măldărășanu, la pământ după Dinamo – Hermannstadt 2-0: În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor

Marius Măldărășanu, în timpul unui meci / Profimedia

Dinamo a obținut a patra victorie din campionat, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 pe Arena Națională. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, sibienii fiind superiori în amumite momente, însă “câinii” au ieșit mai bine de la vestiare și au făcut un joc foarte bun.

După meci, Marius Măldărășanu, tehnicianul lui Hermannstadt, s-a arătat dezamăgit de modul în care jucătorii săi au evoluat în partea a doua a meciului.

Măldărășanu: “M-a dezamăgit teama”

Dinamo a obținut o nouă victorie în Liga 1 și a urcat provizoriu pe locul al treilea în Liga 1, după ce a învins-o pe Hermannstadt. Alb-roșiii s-au impus cu 2-0 grație reușitelor lui Karamoko și Boateng, la capătul unui duel în care echipa lui Zeljko Kopic a dominat autoritar a doua repriză.

Prima parte a fost însă mult mai echilibrată, cu Hermannstadt ratând câteva ocazii imense de a deschide scorul. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar jucătorii au “picat” în a doua parte, în contextul în care Dinamo a deschis scorul în minutul 48.

La interviul de după meci, Marius Măldărășanu a criticat teama afișată de jucătorii săi și lipsa de încredere. În plus, antrenorul sibienilor a făcut și o declarație extrem de dură.

Cel mai mult m-a dezamăgit teama pe care am văzut-o. În a doua repriză mi-a fost rușine că-s antrenor. Dacă aveam o groapă, mă băgam în ea. Voiam să văd o reacție, dacă îmi aduc aminte, tot aici cu FCSB-ul, același gen de situație.

2-0 și după am căzut din toate punctele de vedere. Asta am văzut în seara asta, se întâmplă să te bată, dar voiam să vedem reacție, să vedem jocul din prima repriză, în momentul în care am pus probleme. Ăsta este fotbalul, din păcate ține mult de încredere, noi n-am avut în a doua repriză“, a spus antrenorul sibienilor, potrivit digisport.ro.

Pe Dinamo o așteaptă un meci cu Petrolul după pauza meciurilor internaționale, în timp ce Hermannstadt va da peste Unirea Slobozia.

23:42
