Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus” - Antena Sport

Hermannstadt a suferit duminică a cincea înfrângere la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Oțelul Galați, scor 3-1. Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu a jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică.

Tehnicianul sibienilor a fost destul de dezamăgit de rezultat și și-a decis singur viitorul pe banca echipei. El a explicat și unde s-a decis acest joc.

Marius Măldărășanu: „Eliminarea a decis meciul”

Hermannstadt trece printr-un moment dificil, după ce a pierdut al cincilea meci consecutiv în campionat. Rămași în inferioritate numerică încă din minutul 13, sibienii au fost învinși pe teren propriu de Oțelul.

Marius Măldărășanu a vorbit despre viitorul său pe banca echipei, însă a explicat că nu are de gând să îi dea demisia, în ciuda faptului că gruparea sibiană se află pe loc direct retrogradabil.

„E o situație dificilă. În primul rând, trebuie să ne acceptăm soarta, să acceptăm unde suntem, să acceptăm ce ni se întâmplă. Facem niște greșeli… Când nu greșim fotbalistic, greșim disciplinar. Eliminarea a decis meciul.