Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus” - Antena Sport

Hermannstadt a suferit duminică a cincea înfrângere la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Oțelul Galați, scor 3-1. Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu a jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică.
Tehnicianul sibienilor a fost destul de dezamăgit de rezultat și și-a decis singur viitorul pe banca echipei. El a explicat și unde s-a decis acest joc.
Marius Măldărășanu: „Eliminarea a decis meciul”
Hermannstadt trece printr-un moment dificil, după ce a pierdut al cincilea meci consecutiv în campionat. Rămași în inferioritate numerică încă din minutul 13, sibienii au fost învinși pe teren propriu de Oțelul.
Marius Măldărășanu a vorbit despre viitorul său pe banca echipei, însă a explicat că nu are de gând să îi dea demisia, în ciuda faptului că gruparea sibiană se află pe loc direct retrogradabil.
„E o situație dificilă. În primul rând, trebuie să ne acceptăm soarta, să acceptăm unde suntem, să acceptăm ce ni se întâmplă. Facem niște greșeli… Când nu greșim fotbalistic, greșim disciplinar. Eliminarea a decis meciul.
Suferim la moral, chiar dacă ne gândim că acea victorie din Cupă ne va da un procent mic pe plus. Trebuie să ne acceptăm soarta, să strângem rândurile. Ca atitudine, nu am ce să le reproșez, au dat totul. E o nouă înfrângere, multe nu sunt de spus”.
Marius Măldărășanu: „Dacă voi pleca, voi pleca la bine”
„Nu o să spun niciodată la televizor dacă vreau să părăsesc corabia. Am zis că, dacă voi pleca, voi pleca la bine. Finalul sezonului trecut a fost bine, puteam să plec.
Probabil vom discuta despre ce se va întâmpla, că nu depinde doar de mine. Eu sunt încrezător în continuare, nu vom retrograda, nu avem cum să retrogradăm. Au apărut și probleme medicale care ne afectează”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit digisport.ro.
