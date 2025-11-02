Hermannstadt - Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu - Antena Sport

Închide meniul
Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 20:02

Hermannstadt - Oțelul Galați / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a obținut o victorie importantă în Liga 1, în etapa cu numărul 15. Formația antrenată de Laszlo Balint s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Hermannstadt.

Gruparea gălățeană a fost condusă cu scorul de 1-0, dar a revenit în meci și a întors rezultatul, profitând și de superioritatea numerică ăncepând cu al 13-lea minut.

A cincea înfrângere la rând pentru Hermannstadt

În minutul 13 la un corner al echipei sale, sibianul Selimovic, a primit cartonaş roşu, după intervenţia VAR, pentru un fault asupra lui Paul Iacob. Din cornerul care a urmat Karo a deschis scorul pentru echipa lui Măldărăşanu. Gălăţenii au egalat în minutul 38, prin Paulinho, care a marcat din pasa lui Andrezinho.

În repriza secundă, minutul 57, rolurile s-au schimbat, Paulinho a fost omul cu assistul, iar Andrezinho i-a adus pe oaspeţi în avantaj. Oţelul şi-a securizat victoria în minutul 71, când Conrado a transformat un penalti acordat pentru un henţ în careu al lui Antwi.

Gălăţenii s-au impus cu 3-1 şi se află pe locul 6 în clasament, cu 22 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne în subsolul Superligii, pe 15, cu 10 puncte, anunță news.ro.

