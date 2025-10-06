Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la Universitatea Craiova: "Nu ai voie niciodată" - Antena Sport

Marius Şumudică, fostul antrenor de la Rapid, a avut un discurs dur la adresa lui Vladimir Screciu. Aşa cum s-a întâmplat şi la finalul meciului cu Rakow, din prima etapă Conference League, când a fost eliminat, Screciu a fost criticat de Şumudică.
Acum, Screciu a comis penalty-ul din care FCSB a marcat pe Arena Naţională, în meciul cu Universitatea Craiova. El l-a faultat în careu pe Alexandru Stoian.
Marius Şumudică l-a pus la zid pe Vladimir Screciu
Şumudică nu poate înţelege cum un jucător precum Screciu poate face asemenea greşeli, mai ales într-un meci atât de important, în condiţiile în care venea după roşul primit în Polonia.
“Screciu, am spus și după meciul cu Rakow. Nu ai voie niciodată să crezi că tot timpul poți fi primul la minge. Din instinctul de mijlocaș central și din potența asta, că are viteză și tot ce îi trebuie, crede tot timpul că va câștiga duelul cu adversarul și se expune.
Acolo, dacă nu te apropii și nu intri în contact, că se duce în margine, nu ai voie să faci greșeala asta. Nu ai voie să faci lucrul ăsta. Îți pui corpul între poartă și adversar și n-ai nicio treabă.
Mai ales că avea un copil în față, nu avea forță. Nu ai voie să faci asta, mai ales după greșeala de la Rakow. Dai naștere și ajuți… Dacă nu făceai asta, nu se mai întâmpla nimic!”, a declarat Marius Şumudică, la fanatik.ro.
- 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vladimir Screciu, potrivit transfermarkt.com
- După experienţele la Genk şi Lommel în Belgia, Screciu a revenit la Universitatea Craiova în vara anului 2020
