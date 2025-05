Marius Şumudică e în conflict cu Victor Angelescu: "Se contrazice singur! Şanse infime să rămân la Rapid" - Antena Sport

Marius Şumudică a avut un discurs dur la adresa acţionarului minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, după victoria cu Universitatea Craiova.

Şumudică a dezvăluit că nu a mai vorbit cu Angelescu de când a fost reconfirmat în funcţie, în urma şedinţei decisive de după eliminarea din Cupa României.

Marius Şumudică a recunoscut că e pe picior de plecare de la Rapid! Cu Angelescu e în conflict

„Domnul Angelescu se contrazice singur. Îi aduc aminte declaraţiile pe care le-a făcut. A spus că dacă echipa pierde în minutul 94, pe un ghinion sau dacă îşi îndeplineşte obiectivul, rămâne la Rapid.

Astăzi am făcut un meci foarte bun, am interpretat foarte bine jocul. Nu am avut nicio discuţie cu domnul Angelescu şi nici n-o să am. Mă bucur că domnul Şucu a venit la meci, i-a încurajat pe băieţi. Mai departe, domnul Angelescu, întrebaţi-l dumneavoastră unde se află. Dar ţin să îi amintesc că a spus că rămân dacă echipa joacă bine sau dacă îmi îndeplinesc obiectivul.

Nu vreau să comentez. Întrebaţi-l pe domnul Angelescu. Cred că am 10 zile de când n-am mai vorbit cu el. Omul care vorbea cu mine zi de zi, după Hermannstadt nu am mai avut nicio discuţie. Am un patron pe care îl respect, este acţionarul majoritar, îl respect şi pe acţionarul minoritar. Nici nu ştiu unde se află (n.r: Victor Angelescu). Aveam nevoie de dânsul să fie în cabină. Aveam nevoie de acţionari. Astăzi unul dintre acţionari a fost lângă echipă.