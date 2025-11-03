Marius Şumudică: "Nu cred că a făcut Pancu schimbările! CFR s-a sabotat singură" - Antena Sport

CFR Cluj a pierdut cu Dinamo, după ce a condus cu 1-0! Imediat s-a vehiculat că responsabil de eşec ar fi chiar patronul Ioan Varga, care ar fi făcut schimbările! Pe lista celor care contestă tactica CFR-ului cu Dinamo este şi Marius Şumudică. El crede că nu Pancu a făcut schimbările din repriza secundă, care au dus la eşecul incredibil al ardelenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Eu nu am văzut în viața mea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Cum să pierzi meciul ăla de la 0-1? Să faci schimbare, nu știu cine a făcut schimbările. Să îl treci pe Sinyan din zonă centrală fundaș dreapta. Păi treci mă în 3 fundași centrali când ăia joacă cu 2 atacanți, Perica și Karamoko. În condițiile în care Dinamo introduce numai jucători de atac: Perica, care e foarte înalt, și Karamoko, care au făcut diferența, tu îl iei pe Sinyan din zonă centrală, care și-a jucat foarte bine, să îl treci fundaș dreapta și să îl bagi pe Zouma. N-am înțeles! Rămâi în 3 fundași centrali, închide jocul și nu ai nicio problemă”, şi-a început Şumudică discursul.

„Și, apoi, pe zonă centrală, îți vine Soro ăsta, nu îl atacă nimeni, niciun tampon, și o pune cu latul lângă bară. Schimbările astea, eu nu le înțeleg. Cred că nu le-a făcut Pancu. Toate camerele erau pe el și se vedea dacă vorbea la telefon sau ceva de genul ăsta. Nu știu cine a făcut prostiile astea. CFR s-a sabotat singură și a pierdut punctele din cauza schimbărilor din a doua repriză. E impardonabil! Nu ai voie să faci așa ceva! De ce rupi axul central? În legile nescrise ale antrenorilor, când tu distrugi axul central, care merge bine… Niciodată nu umbla la fundașii centrali. Dacă vrei să îi ajuți, să vii cu un plus, mai bagi un fundaș central și atunci închizi mai bine. Dar nu poți să îl iei pe Sinyan din central să îl bagi dreapta și uite ce se întâmplă?”, a mai declarat Marius Șumudică pentru Fanatik.ro.