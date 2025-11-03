Marius Șumudică, sfat pentru conducerea Rapidului: „Dacă fac asta, e o problemă”. Cum pot lua giuleștenii titlul - Antena Sport

Marius Șumudică le-a dat un sfat celor din conducerea Rapidului, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 2-2, din etapa a 15-a din Liga 1. Fostul antrenor al giuleștenilor a declarat că Dan Șucu și Victor Angelescu nu ar trebui să mai facă niciun transfer în perioada de mercato de iarnă.

Marius Șumudică a mai spus că Rapid poate deveni campioană în acest sezon dacă va reuși să mențină același nivel ridicat de joc pe tot parcursul partidei. În multe partide din turul Ligii 1, elevii lui Costel Gâlcă au jucat la turație maximă doar pentru o repriză.

Marius Șumudică, sfat pentru conducerea Rapidului

De asemenea, Marius Șumudică s-a declarat convins că Gâlcă o poate duce pe Rapid acolo unde-și doresc suporterii giuleșteni. Acesta a subliniat că antrenorul are această sarcină, de rezolva problema fluctuației de joc din timpul meciurilor.

„Nu cred că trebuie să se umble la lot. Dacă se va umbla e o problemă. Au și underi. Nu duc lipsă de nimic. În schimb, pe parcursul jocului au suișuri și coborâșuri. Gâlcă trebuie să rezolve. El știe cel mai bine. De mai multe ori a spus că nu au interpretat ce a cerut.

Și aici trebuie umblat și Costel cred că va știi să ducă Rapid unde așteaptă toți suporterii. Trebuie să găsească această cheiță să vadă de ce există diferențe mari de inensitate, de joc, de reușite, pe durata unui joc, pe durata mai multor jocuri.