Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: "Nu-mi vine să cred ce se întâmplă" - Antena Sport

Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: “Nu-mi vine să cred ce se întâmplă”

Publicat: 11 august 2025, 16:16

Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Marius Şumudică a dezvăluit că a fost şocat când a aflat că FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, după cele suferite cu Farul şi Dinamo.

Fostul antrenor de la Rapid nu şi-a putut explica înfrângerea suferită de FCSB cu Unirea Slobozia. “Şumi” a dezvăluit că nu i-a venit să creadă atunci când a aflat rezultatul partidei.

Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia

“Am rămas stupefiat, cu tot respectul pentru Slobozia, când am văzut rezultatul. Se juca în același timp, când am văzut că FCSB a pierdut, pentru mine a fost ceva neverosimil. Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în momentul de față cu FCSB-ul.

Este incredibil. Să pierzi trei meciuri, să te bată Dinamo, Farul și Slobozia, ce mai urmează? Să te bată d’Escaldes, desculții ăia, să te bată Shkendija de două ori. Așa început de campionat…

Eu, ieri, când am văzut rezultatul, am rămas blocat. N-am crezut. Jerry Gane mi-a zis. Nu m-am uitat, n-am urmărit. Jerry Gane mi-a zis în parcare, când am ieșit, ‘I-a bătut Slobozia pe FCSB’. Zic ‘Hai, mă, du-te…”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Cum a reacționat galeria FCSB-ului după al treilea eșec din Liga 1

FCSB a suferit al treilea eșec consecutiv din Liga 1, după ce a pierdut și în fața Unirii Slobozia, scor 0-1. “Roș-albaștrii” trec în acest moment prin cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani, însă suporterii de la Peluza Nord au decis să rămână alături de jucători în aceste momente grele, gândindu-se probabil și la returul cu Drita de joi din preliminariile Europa League.

După ce arbitrul partidei a consfințit rezultatul final din Ghencea al partidei dintre FCSB și Unirea Slobozia, jucătorii celor două formații s-au îndreptat către propriile galerii. Peluza Nord, care în trecut a avut atitudini oscilante la adresa propriilor fotbaliști, a decis să rămână alături de ei după al treilea eșec din Liga 1.

Suporterii FCSB-ului au strigat alături de jucătorii lui Elias Charalamabous: “Cu Steaua până la moarte” și au ținut să îi aplaude, potrivit gsp.ro. Cel mai probabil, fanii s-au gândit că o nouă serie de critici i-ar demoraliza complet pe elevii lui Charalambous înainte de returul cu Drita, de pe urma căruia pot ajunge în play-off-ul Europa League. Cea mai dură reacție a galeriei FCSB-ului din acest sezon a venit după derby-ul pierdut cu Dinamo, când la finalul meciului au strigat: “Rușine să vă fie“.

