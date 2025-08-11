Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia: "Nu-mi vine să cred ce se întâmplă" - Antena Sport

Marius Şumudică a dezvăluit că a fost şocat când a aflat că FCSB a fost învinsă de Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a cincea de Liga 1. Campioana a ajuns la trei eşecuri consecutive în campionat, după cele suferite cu Farul şi Dinamo.

Fostul antrenor de la Rapid nu şi-a putut explica înfrângerea suferită de FCSB cu Unirea Slobozia. “Şumi” a dezvăluit că nu i-a venit să creadă atunci când a aflat rezultatul partidei.

Marius Şumudică, şocat de eşecul FCSB-ului cu Slobozia

“Am rămas stupefiat, cu tot respectul pentru Slobozia, când am văzut rezultatul. Se juca în același timp, când am văzut că FCSB a pierdut, pentru mine a fost ceva neverosimil. Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în momentul de față cu FCSB-ul.

Este incredibil. Să pierzi trei meciuri, să te bată Dinamo, Farul și Slobozia, ce mai urmează? Să te bată d’Escaldes, desculții ăia, să te bată Shkendija de două ori. Așa început de campionat…

Eu, ieri, când am văzut rezultatul, am rămas blocat. N-am crezut. Jerry Gane mi-a zis. Nu m-am uitat, n-am urmărit. Jerry Gane mi-a zis în parcare, când am ieșit, ‘I-a bătut Slobozia pe FCSB’. Zic ‘Hai, mă, du-te…”, a declarat Marius Şumudică, conform fanatik.ro.