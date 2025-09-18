Marius Şumudică ştie ce se va întâmpla cu Elias Charalambous, dacă FCSB pierde la Botoşani: "Toată lumea ştie ce face Gigi" - Antena Sport

Marius Şumudică a vorbit despre situaţia complicată în care se află FCSB în acest început de sezon. Campioana României are o singură victorie în primele nouă etape, iar unele voci susţin că postul lui Elias Charalambous ar fi în pericol.

Vasile Iftime a avut chiar o declaraţie războinică înaintea meciului de vineri seară cu FCSB, spunând că vrea să îl demită pe antrenorul cipriot.

Marius Şumudică este convins că Elias Charalambous nu va fi demis de la FCSB: “Aici nu se întâmplă lucrur ăsta. Nu îl schimbă niciodată”

Marius Şumudică este însă de părere că Elias Charalambous are în continuare postul asigurat la FCSB, echipă la care lucrurile funcţionează diferit. Dacă de obicei, la alte echipe, antrenorul plăteşte pentru că cei din conducere vor un şoc, Şumudică este convins că la FCSB nu se poate întâmpla acest lucru:

“Cred că o mare parte de vină o au și antrenorii. Toată lumea știe ce face Gigi, că el face schimbările.

Până la urmă, cu jucătorii lucrează antrenorii. E urât să vorbesc eu acum de Charalambous că ar trebui schimbat sau nu. În momentul în care vrei să faci un șoc la echipă, primul care cade este antrenorul, așa se întâmplă.