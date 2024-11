Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova s-a apropiat de primul loc: "Ne dă speranţe!" - Antena Sport

Reacţia lui Costel Gâlcă, după ce a dus-o pe Universitatea Craiova pe locul doi în Liga 1

Costel Gâlcă a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe UTA şi a urcat pe locul secund în Liga 1. Antrenorul oltenilor s-a declarat mulţumit de jocul echipei, din repriza a doua.

„E important pentru noi, la pauză pierdeam. Am făcut schimbări, am avut probleme pe construcţie, acolo au profitat şi ei, ne-au prins şi am marcat. Dar am avut două ocazii, puteam să marcăm. Am făcut-o în repriza a doua, am avut acel penalty, am reuşit să câştigăm acest meci, e important pentru noi.

În repriza a doua am fost pragmatici. Presiunea există tot timpul, va fi mereu, trebuie să ştii să o gestionezi”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro.