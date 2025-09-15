Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la Csikszereda - FCSB: "Gigi Becali nu a spus un lucru" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a venit cu lămuriri după remiza înregistrată de campioana României la Miercurea Ciuc, pe terenul lui Csikzereda, scor 1-1.

Patronul roş-albaştrilor a fost criticat pentru schimbările fîcute, dar Mihai Stoica a explicat că, în cazul lui Ionuţ Cercel, nu oficialii au decis să îl schimbe.

Mihai Stoica, despre schimbarea lui Ionuţ Cercel din Csikszereda – FCSB 1-1: “S-a speriat, s-a sufocat”

Tânărul de 18 ani de la FCSB a cerut la pauza meciului să fie schimbat, susţinând că nu mai poate, fără să fie vorba de o problemă medicală. Potrivit lui Mihai Stoica, Ionuţ Cercel s-a “speriat şi sufocat” în timpul meciului de la Miercurea Ciuc:

“Gigi Becali a spus foarte multe despre meciul ăsta, dar nu a spus un lucru important și toată lumea ne-a acuzat că a ieșit Cercel. Cercel a ieșit la pauză pentru că efectiv ne-a zis că nu mai poate să joace.

Nu avea vreo problemă medicală, nu se simțea bine. Nu s-a lovit, să facă vreo entorsă sau problemă musculară, dar a zis că nu mai poate să joace. S-a speriat, s-a sufocat, a cerut schimbare, nu mai putea să joace.