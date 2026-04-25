Mihai Stoica a făcut anunţul despre Siyabonga Ngezana: “S-a terminat şi pentru el”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a venit cu veşti proaste în legătură cu Siyabonga Ngezana. Fundaşul sud-african nu va mai juca în ultimele etape ratate din play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ngezana s-a accidentat în meciul câştigat de FCSB pe terenul celor de la Farul, în urma unui duel cu Denis Alibec. Fundaşul şi-a fracturat o coastă şi riscă să nu prindă lotul Africii de Sud pentru Cupa Mondială.

Până la meciul cu Farul, Siyabonga Ngezana a fost indisponibil o lungă perioadă de timp din cauza unei alte accidentări. El a evoluat doar 13 minute şi este nevoit să stea pe bară alte 3-4 sătpămâni.

În plus, Mihai Stoica a declarat că e posibil ca Ngezana să fie apt pentru meciurile FCSB-ului din meciurile de baraj pentru preliminariile Conference League:

“S-a terminat și pentru Ngezana, e neverosimil așa ceva. Să vedeți cine l-a accidentat. Alibec l-a accidentat la meciul cu Farul și i-a fracturat o coastă. Cred că e prima dată când Alibec accidentează pe cineva.