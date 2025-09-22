Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: "Să fie amendați!" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: "Să fie amendați!"

Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: "Să fie amendați!"

Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: “Să fie amendați!”

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 20:39

Mihai Stoica a reacționat după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt: Să fie amendați!

Mihai Stoica a reacționat, după scandalul de la finalul meciului Rapid – Hermannstadt 1-2. Oficialul de la FCSB este de părere că fanii care l-au înjurat pe Alex Dobre ar trebui să fie amendați.

La finalul duelului din etapa a 10-a, Alex Dobre a mers în fața peluzei, pentru a discuta cu suporterii. Acesta a fost însă înjurat teribil de către un grup de fani.

Cum a reacționat Mihai Stoica după ce Alex Dobre a fost înjurat la finalul meciului cu Hermannstadt

Mihai Stoica este de părere că astfel de incidente nu ar trebui să se petreacă pe stadioane. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a cerut ca persoanele care l-au înjurat pe Dobre să fie amendate.

“Cei care l-au înjurat ar trebui să fie luați, amendați conform legii. Dacă te înjură pe stradă se face proces-verbal. De ce la stadion se lasă? Se permite așa ceva?”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

