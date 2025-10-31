Mihai Stoica i-a cerut lui Gigi Becali o schimbare radicală la FCSB: "Nu-ţi permiţi" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 31 octombrie 2025, 21:15

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a cerut patronului campioanei, Gigi Becali (67 de ani) să nu mai anunţe echipa de start a roş-albaştrilor.

Mihai Stoica i-a argumentat lui Gigi Becali că FCSB se află într-o situaţie grea în campionat. După 14 etape, FCSB este pe locul 10 în Liga 1, cu 16 puncte. Înaintea meciului cu U Cluj, din deplasare, FCSB vine după două victorii, 4-0 cu UTA în campionat şi 3-1 cu Gloria Bistriţa în Cupa României.

Mihai Stoica nu mai vrea ca Gigi Becali să anunţe echipa de start a FCSB-ului: “A promis că nu o mai dă”

“Nu e ok. A promis că nu mai dă echipa. Atunci e bine că nu a spus care o să fie underul. Poate cineva să se gândească atunci când joacă împotriva FCSB-ului că o să fie Bîrligea, Olaru sau Tănase rezerve?

Noi l-am implorat să nu mai dea echipa, că nu-i ok. Să fii pe locul 12 și să dai echipa înainte, nu-ți permiți asta. ‘Îți dau echipa că oricum te bat’. Nu bați pe nimeni. Te-a bătut Slobozia, Metaloglobus”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

U Cluj – FCSB se dispută sâmbătă, de la ora 20:30, pe Cluj Arena. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Dacă U Cluj are 17 puncte şi se află pe locul 9 în campionat, FCSB e pe 10, cu un punct mai puţin.

FCSB s-a antrenat înaintea meciului cu echipa lui Bergodi pe terenul Sănătăţii Cluj. Gazdă jucătorilor campioanei le-a fost Vasile Miriuţă, antrenorul Sănătăţii Cluj. Acesta a recunoscut că preferatul lui din echipa patronată de Gigi Becali este Florin Tănase.

