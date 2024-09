Mihai Stoica, ironie supremă pentru Dan Şucu: "Are două înfrângeri!" Mesaj ferm după transferul lui Daniel Bîrligea la FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut o ironie supermă pentru Dan Şucu. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a transmis că acţionarul majoritar de la Rapid are „două înfrângeri” în lupta cu rivalii din Liga 1.

Mihai Stoica a oferit declaraţii, după ce Dan Şucu a încercat să-l întoarcă pe Daniel Bîrligea din drumul către FCSB. Gigi Becali a plusat însă şi a oferit două milioane de euro în schimbul atacantului.

Mihai Stoica, ironie supremă pentru Dan Şucu

Mihai Stoica a subliniat faptul că Dan Şucu a încercat să-i transfere şi pe Louis Munteanu, şi pe Daniel Bîrligea, în această vară. Cei doi au ales însă să semneze cu rivalele din Liga 1 ale Rapidului.

În acest context, MM a transmis că Dan Şucu are „două înfrângeri”, în timp ce Gigi Becali are un singur „eşec” în duelul cu rivalii din Liga 1, în această vară. Patronul de la FCSB l-a avut pe listă pe Louis Munteanu, însă atacantul a semnat cu CFR Cluj.

„Neluţu Varga are o victorie că l-a luat pe Louis Munteanu, Gigi are şi el o victorie că l-a luat pe Bîrligea, iar Şucu are două înfrângeri. Pentru că ei (n.r. Rapid) au spus că au fost interesaţi, şi de Louis Munteanu, şi de Bîrligea.