Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: "Pentru unii n-a fost ok" - Antena Sport

Mihai Stoica a transmis un mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei le-a mulţumit celor prezenţi pe Arena Naţională la duelul cu rivalii olteni.

Aproximativ 11.000 de fani au fost în tribunele celui mai mare stadion al ţării la duelul dintre FCSB şi Universitatea Craiova. Unicul gol al meciului a fost marcat de Florin Tănase, din penalty.

Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova

Mihai Stoica a oferit şi o replică pentru cei care au contestat primul 11 al campioanei din meciul pierdut cu Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua de Europa League. El a amintit că mai multe vedete ale echipei au fost menajate şi în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima rundă a competiţiei europene.

Totodată, MM a subliniat că cei 11.000 de fani prezenţi pe Arena Naţională au fost suficienţi pentru a o conduce pe FCSB către o victorie crucială. Campioana a acumulat 13 puncte, urcând pe locul 11 în Liga 1.

“N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB, chiar dacă toți suporterii erau conștienți de importanța meciului cu Craiova. N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB pentru că s-a pierdut meciul. În Olanda s-a câștigat, deci a fost OK.