Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova: "Pentru unii n-a fost ok" - Antena Sport

Mihai Stoica a transmis un mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova, în etapa a 12-a din Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei le-a mulţumit celor prezenţi pe Arena Naţională la duelul cu rivalii olteni.
Aproximativ 11.000 de fani au fost în tribunele celui mai mare stadion al ţării la duelul dintre FCSB şi Universitatea Craiova. Unicul gol al meciului a fost marcat de Florin Tănase, din penalty.
Mihai Stoica, mesaj direct pentru suporteri după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova
Mihai Stoica a oferit şi o replică pentru cei care au contestat primul 11 al campioanei din meciul pierdut cu Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua de Europa League. El a amintit că mai multe vedete ale echipei au fost menajate şi în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima rundă a competiţiei europene.
Totodată, MM a subliniat că cei 11.000 de fani prezenţi pe Arena Naţională au fost suficienţi pentru a o conduce pe FCSB către o victorie crucială. Campioana a acumulat 13 puncte, urcând pe locul 11 în Liga 1.
“N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB, chiar dacă toți suporterii erau conștienți de importanța meciului cu Craiova. N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB pentru că s-a pierdut meciul. În Olanda s-a câștigat, deci a fost OK.
Mulțumim din suflet celor mai devotați suporteri, care au ales să ne fie alături și aseară. Au fost 11.000. 1.000 de fiecare jucător care evolua. Exact așa s-a simțit. Și a ieșit OK”, a transmis Mihai Stoica, pe Facebook.
Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Camerele TV au surprins momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în derby-ul dintre FCSB şi Universitatea, încheiat cu scorul de 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a fost scos din sărite în prelungirile partidei.
Totul s-a petrecut în minutul 90+6, atunci când Ştefan Târnovanu a ieşit mult din poarta FCSB-ului pentru a executa o lovitură liberă. Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul galben pentru tragere de timp.
Ulterior, imediat după ce portarul campioanei a fost avertizat, camerele TV s-au mutat asupra lui Mihai Stoica. Oficialul campioanei nu s-a mai putut controla şi a lovit cu mâinile în scaun, fiind extrem de nervos de comportamentul lui Târnovanu.
- “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
- Marius Şumudică a numit marea problemă a Universităţii Craiova, după eşecul cu FCSB: “E un semnal de alarmă”
- Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă”
- Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului
- Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova. Jucătorul care l-a scos din sărite