FC Botoșani - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start - Antena Sport

FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în această seară în duelul care marchează finalul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cu o victorie, jucătorii lui Leo Grozavu pot urca pe “fotoliul” de lider, peste Rapid, în timp ce Dinamo poate ajunge pe poziția secundă în cazul în care obține toate cele trei puncte pe Stadionul Municipal din Moldova.
Cele două formații promit un duel extrem de echilibrat, date fiind pozițiile din clasament pe care le ocupă, dar și ținând cont de cum s-au încheiat ultimele meciuri directe. Duelul dintre FC Botoșani și Dinamo va fi transmis în format LIVE TEXT de la 20:30 pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Echipele de start
- FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Pavlovic – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic, M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, E. Lopez. Antrenor Leo Grozavu
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea. Rezerve: Roșca, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor Zeljko Kopic
FC Botoșani se află pe locul 2 în clasament înaintea meciului de pe teren propriu, având 32 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Dinamo e la două puncte distanță de moldovenii lui Leo Grozavu și sunt pe poziția cu numărul 4, însă ierarhia din Liga 1 se poate modifica în funcție de ce se va întâmpla pe Stadionul Municipal.
Botoșănenii pot profita de eșecul dur suferit de Rapid contra CFR-ului și să urce peste giuleșteni în clasament, pentru a urca pe prima poziție. În cealaltă tabără, Dinamo a primit o veste proastă, Alberto Soro fiind indisponibil din cauza unei stări gripale.
În partida tur, cele două formații au remizat “alb” pe Arcul de Triumf, într-un meci în care Cătălin Cîrjan a avut un gol anulat pentru offside. În ultimele trei meciuri, nicio echipă nu a reușit să se impună. Ultimul meci câștigat de una dintre cele două a avut loc pe 23 aprilie 2024, când moldovenii s-au impus cu 2-1.
Echipele probabile la FC Botoșani – Dinamo
FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk
Rezerve: Kukic, A. Dumitru, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pavlovic, Suta, G. David, Dumiter, Aldair
Absenți: Friday (suspendat), Sadiku, Ilas, Francisco (accidentați)
Antrenor Leo Grozavu
Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea
Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Sivis, L. Bărbulescu, Perica, Kyriakou, Bordușanu, Milanov, Al. Pop
Absenți: Soro (gripat), Mazilu (nerecuperat), Musi (accidentat), C. Mihai (incert)
Antrenor Zeljko Kopic
