Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoșani - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start

FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 18:50

Comentarii
FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Meciul care închide etapa poate schimba liderul. Echipele de start

Jucătorii de la Dinamo și FC Botoșani, în timpul meciului direct / Sport Pictures

FC Botoșani și Dinamo se întâlnesc în această seară în duelul care marchează finalul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cu o victorie, jucătorii lui Leo Grozavu pot urca pe “fotoliul” de lider, peste Rapid, în timp ce Dinamo poate ajunge pe poziția secundă în cazul în care obține toate cele trei puncte pe Stadionul Municipal din Moldova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două formații promit un duel extrem de echilibrat, date fiind pozițiile din clasament pe care le ocupă, dar și ținând cont de cum s-au încheiat ultimele meciuri directe. Duelul dintre FC Botoșani și Dinamo va fi transmis în format LIVE TEXT de la 20:30 pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

FC Botoșani – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Echipele de start

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Pavlovic – E. Papa, Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk. Rezerve: Kukic, M. Munoz, Aldair, Bordeianu, Pănoiu, Andrei Dumitru, Antonio Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, E. Lopez. Antrenor Leo Grozavu
  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea. Rezerve: Roșca, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Bordușanu, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor Zeljko Kopic

FC Botoșani se află pe locul 2 în clasament înaintea meciului de pe teren propriu, având 32 de puncte după 16 etape. De cealaltă parte, Dinamo e la două puncte distanță de moldovenii lui Leo Grozavu și sunt pe poziția cu numărul 4, însă ierarhia din Liga 1 se poate modifica în funcție de ce se va întâmpla pe Stadionul Municipal.

Botoșănenii pot profita de eșecul dur suferit de Rapid contra CFR-ului și să urce peste giuleșteni în clasament, pentru a urca pe prima poziție. În cealaltă tabără, Dinamo a primit o veste proastă, Alberto Soro fiind indisponibil din cauza unei stări gripale.

În partida tur, cele două formații au remizat “alb” pe Arcul de Triumf, într-un meci în care Cătălin Cîrjan a avut un gol anulat pentru offside. În ultimele trei meciuri, nicio echipă nu a reușit să se impună. Ultimul meci câștigat de una dintre cele două a avut loc pe 23 aprilie 2024, când moldovenii s-au impus cu 2-1.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la FC Botoșani – Dinamo

FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Creț, A. Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Mailat – Kovtalyuk

Rezerve: Kukic, A. Dumitru, E. Lopez, Miguelito, Mitrov, Pavlovic, Suta, G. David, Dumiter, Aldair

Absenți: Friday (suspendat), Sadiku, Ilas, Francisco (accidentați)

Meteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămâniiMeteo 24 noiembrie - 7 decembrie. După o încălzire uşoară, vremea să receşte brusc de la jumătatea săptămânii
Reclamă

Antrenor Leo Grozavu

Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Caragea

Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Sivis, L. Bărbulescu, Perica, Kyriakou, Bordușanu, Milanov, Al. Pop

Absenți: Soro (gripat), Mazilu (nerecuperat), Musi (accidentat), C. Mihai (incert)

Antrenor Zeljko Kopic

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Observator
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
18:39
Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: “Am plecat eu de nebun din spital…”
18:15
Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani
18:02
EXCLUSIV„Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial
17:53
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
17:47
”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez
17:11
Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine”
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 5 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 6 McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor