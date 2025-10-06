Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB - Universitatea Craiova. Jucătorul care l-a scos din sărite - Antena Sport

Camerele TV au surprins momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în derby-ul dintre FCSB şi Universitatea, încheiat cu scorul de 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a fost scos din sărite în prelungirile partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Mihai Stoica s-a enervat în momentul în care Ştefan Târnovanu a tras de timp în prelungiri şi a văzut cartonaşul galben.

Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Totul s-a petrecut în minutul 90+6, atunci când Ştefan Târnovanu a ieşit mult din poarta FCSB-ului pentru a executa o lovitură liberă. Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul galben pentru tragere de timp.

Ulterior, imediat după ce portarul campioanei a fost avertizat, camerele TV s-au mutat asupra lui Mihai Stoica. Oficialul campioanei nu s-a mai putut controla şi a lovit cu mâinile în scaun, fiind extrem de nervos de comportamentul lui Târnovanu.

După ce iniţial se acordaseră şapte minute de prelungiri, Istvan Kovacs a lăsat partida să se joace până în minutul 90+8, după tragerea de timp a lui Ştefan Târnovanu.