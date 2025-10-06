Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB - Universitatea Craiova. Jucătorul care l-a scos din sărite - Antena Sport

Camerele TV au surprins momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în derby-ul dintre FCSB şi Universitatea, încheiat cu scorul de 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a fost scos din sărite în prelungirile partidei.
Concret, Mihai Stoica s-a enervat în momentul în care Ştefan Târnovanu a tras de timp în prelungiri şi a văzut cartonaşul galben.
Momentul în care Mihai Stoica a cedat nervos în FCSB – Universitatea Craiova 1-0
Totul s-a petrecut în minutul 90+6, atunci când Ştefan Târnovanu a ieşit mult din poarta FCSB-ului pentru a executa o lovitură liberă. Istvan Kovacs i-a arătat cartonaşul galben pentru tragere de timp.
Ulterior, imediat după ce portarul campioanei a fost avertizat, camerele TV s-au mutat asupra lui Mihai Stoica. Oficialul campioanei nu s-a mai putut controla şi a lovit cu mâinile în scaun, fiind extrem de nervos de comportamentul lui Târnovanu.
După ce iniţial se acordaseră şapte minute de prelungiri, Istvan Kovacs a lăsat partida să se joace până în minutul 90+8, după tragerea de timp a lui Ştefan Târnovanu.
Gigi Becali a răbufnit la miezul nopţii, după FCSB – Craiova 1-0
Gigi Becali a fost nemulţumit de arbitrajul lui Istvan Kovacs, care a avut nevoie în trei rânduri de VAR pentru a lua deciziile corecte , în timpul derby-ului FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
”Ei au avut ocazii aşa din greşeli. Am avut 10 cornere la unul şi asta spune ceva. Nu mi-a plăcut intrarea lui Alibec şi a lui Thiam, alea nu mi-au plăcut. Dacă te bag să joci, vino, aleargă, fă pressing, că avem 1-0. Măcar aleargă.
Normal că am trăit cu emoţii finalul, de ghinion am avut emoţii. Cum să te bată FC Argeş că n-a trecut mijlocul terenului? Te bate Slobozia la mişto şi ai emoţii. În a doua repriză, ei n-au mai avut nici jumătate de ocazie.
(n.r. – penalty-ul dintre Screciu şi Stoian) Să vii să spui să inventezi un umăr la umăr, nici măcar ăla cu multă violenţă şi să spui că nu a fost fault.
Primul 11 metri dat a fost anulat, dar nu se vede bine. Crede că-i talpă şi a dat ăla în minge, dar de aia e VAR. De ce să nu aibă nevoie de VAR? La al treilea 11 metri nu văzuse nimeni că a fost penalty.”, a spus Becali, citat de primasport.ro.
