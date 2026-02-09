Mihai Stoica, propunere inspirată pentru Gigi Becali la FCSB: „Băi, el e mai bun” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica l-a propus pe Matei Popa în primul 11 al FCSB-ului. Tânărul portar de 18 ani îndeplinește regula U21 la formația campioană, astfel că roș-albaștrii nu mai sunt nevoiți să apeleze la Mihai Toma sau Alexandru Stoian.
Gigi Becali a declarat că ideea de a-l înlocui pe Ștefan Târnovanu cu Matei Popa a plecat de la Mihai Stoica, iar ulterior a fost consultat și Mihai Pintilii. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că MM a fost cel care l-a lăudat pe tânărul portar.
Mihai Stoica, propunere inspirată pentru Gigi Becali la FCSB
Gigi Becali a povestit cum a luat decizia de a-l titulariza pe tânărul Matei Popa. Portarul a bifat deja trei meciuri la FCSB, cu Csikszereda, Botoșani și Oțelul, toate cele trei fiind câștigate de campioană.
„ Ei ziceau să băgăm fundaș U21, dar eu le-am zis: ‘de câte ori intră adversarul cu mingea în careu?’. I-am zis lui Mihai: ‘Unde e portarul ăla înalt?’ Într-un fel, e meritul lui MM.
Mi-a zis așa: ‘Băi, Gigi, Popică ăla e mai bun ca Zima. La antrenamente e mai bun ca Zima’. I-am spus: ‘Păi, ce mai stai, că e la noi’ și mi-a răspuns: ‘Păi, bine, bagă-l, cum să se supere Popică?’.
Eu, când am vreo treabă, îl testez pe MM. Dacă el zice ‘nu știu, mi-e teamă’… Dar, dacă el nu e vehement să nu fac, atunci fac. Apoi, îl întreb și pe Pintilii, și dacă e bine, facem”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Oțelul – FCSB 1-4.
