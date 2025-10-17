Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens” - Antena Sport

Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea meciului cu Universitatea Craiova pentru a-i ura succes, iar declarația selecționerului nu a fost deloc pe placul lui Mirel Rădoi, care a lansat un atac exploziv la adresa acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul din Bănie a primit o replică pe măsură chiar din partea tehnicianului echipei naționale. Mihai Stoica a comentat și el afirmațiile făcute de fostul jucător de la FCSB.

Mihai Stoica calmează spiritele, în conflictul Rădoi – Lucescu: „Toate se vor liniști”

Afirmațiile făcute de selecționerul Mircea Lucescu l-au deranjat teribil pe Mirel Rădoi, care a lansat un atac devastator la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia.

Mihai Stoica a intervenit și el în acest război al declarațiilor, însă oficialul celor de la FCSB a îndemnat la calm. Totodată, el a declarat că nu-și explică motivul din spatele supărării antrenorului oltenilor.

„Eu am o relație atât de strânsă cu Mirel, cimentată în timp, încât îmi e greu să vorbesc altfel despre el decât la superlativ. Am văzut ce a spus. Nu știu dacă avea nevoie să deschidă aceste fronturi acum, dar cred că toate se vor liniști. Nu cred că cei atacați vor replica, nu are niciun sens. Sunt niște discuții fără sens.