Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens” - Antena Sport

Mihai Stoica, replică pentru Mirel Rădoi, după atacul la Mircea Lucescu: „Sunt niște discuții fără sens”

Daniel Işvanca Publicat: 17 octombrie 2025, 16:24

Mihai Stoica și Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea meciului cu Universitatea Craiova pentru a-i ura succes, iar declarația selecționerului nu a fost deloc pe placul lui Mirel Rădoi, care a lansat un atac exploziv la adresa acestuia.

Antrenorul din Bănie a primit o replică pe măsură chiar din partea tehnicianului echipei naționale. Mihai Stoica a comentat și el afirmațiile făcute de fostul jucător de la FCSB.

Mihai Stoica calmează spiritele, în conflictul Rădoi – Lucescu: „Toate se vor liniști”

Afirmațiile făcute de selecționerul Mircea Lucescu l-au deranjat teribil pe Mirel Rădoi, care a lansat un atac devastator la conferința de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia.

Mihai Stoica a intervenit și el în acest război al declarațiilor, însă oficialul celor de la FCSB a îndemnat la calm. Totodată, el a declarat că nu-și explică motivul din spatele supărării antrenorului oltenilor.

„Eu am o relație atât de strânsă cu Mirel, cimentată în timp, încât îmi e greu să vorbesc altfel despre el decât la superlativ. Am văzut ce a spus. Nu știu dacă avea nevoie să deschidă aceste fronturi acum, dar cred că toate se vor liniști. Nu cred că cei atacați vor replica, nu are niciun sens. Sunt niște discuții fără sens.

Nu cred că are vreo legătură desfășurarea meciului FCSB – Universitatea Craiova cu convorbirea telefonică dintre Gigi și Mircea Lucescu. Mirel poate să explice declarațiile date. Eu nu le înțeleg. Înțeleg că și eu făceam niște chestii… Hai să zicem că o punem pe seama tinereții. Nu am idee. Nu simt deloc că ne-a atacat. Da, a avut câteva declarații la adresa noastră după meci, da. Problema lui, eu n-am ce să răspund. Chiar n-am ce să răspund. Din poziția pe care am la club, n-am ce să răspund. Mă interesează prea puțin ce spun alții despre noi. Chestia aia cu brand-ul, fiecare are poziția lui, opinia lui, trebuie respectată, n-am idee.

Fiecare e responsabil pentru ce vorbește și ce gândește. Fiecare e cu treaba lui. Pe mine mă interesează atât de mult… Poate pe Gigi îl interesează mai mult ce spun alții, că el se distrează cu chestiile astea. Pe mine mă interesează prea puțin. Am chestii mult mai importante de făcut și la care să mă gândesc. Situația pe care o avem în clasament… În fiecare dimineață când mă trezesc, la asta mă gândesc. Nu cumva să crezi că mă gândesc la altceva”, a declarat oficialul celor de la FCSB, potrivit fanatik.ro.

1 Gigi Becali s-a decis şi îi prelungeşte contractul titularului de la FCSB: “Niciodată nu lasă jucători aşa” 2 Mirel Rădoi, atac exploziv la adresa lui Mircea Lucescu: “E ceva şocant ce a făcut. Nu poţi să faci asta pe faţă” 3 VIDEORomânia a învins Serbia şi la masculin şi la feminin! Tricolorii şi tricolorele, în sferturi la European 4 Adrian Mutu a dat lovitura! Anunţul oficial 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB: “Se uită Meme” 6 Situație scandaloasă în finalul meciului Csikszereda – CFR Cluj! George Găman le-a anulat un gol ciucanilor
