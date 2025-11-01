Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: "Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Ce faci? Te prefaci că nu-i vezi?”

Publicat: 1 noiembrie 2025, 11:35

Colaj Mihai Stoica şi Istvan Kovacs / Sport Pictures & Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, s-a întâlnit cu Istvan Kovacs, la Cluj. Arbitrul care a condus finala UEFA Champions League sezonul trecut se pregătea să se antreneze pe terenul celor de la Sănătatea Cluj, în momentul în care s-a întâlnit cu oficialii FCSB.

Mihai Stoica a dezvăluit că şi-a schimbat părerea despre Istvan Kovacs în ultimii ani şi l-a lăudat pe arbitrul din Carei. Dacă la meciuri, oficialii şi arbitrii nu pot discuta, aceştia au profitat de acest moment şi au schimbat impresii despre fotbalul internaţional.

Mihai Stoica s-a întâlnit cu Istvan Kovacs la Cluj: “Am discutat despre fotbal internaţional”

Primul arbitru din istorie care a condus toate cele trei finale ale competiţiilor UEFA, Conference League, Europa League şi Champions League, Istvan Kovacs s-a schimbat în ultimii ani, susţine Mihai Stoica.

Oficialul celor de la FCSB a declarat că arbitrul de 41 de ani se comportă total diferit faţă de începutul carierei sale, atunci când era “scorţos”:

“Ne-am intersectat la Cluj. Noi plecam, el mergea să se antreneze în baza celor de la Sănătatea Cluj. Era logic să stăm de vorbă. Cu arbitrii la meciuri nu poți să vorbești, dar ce să faci, să te prefaci că nu-i vezi? Am discutat despre fotbal internațional.

În momentul în care ai arbitrat finalele de Conference League, Europa League și Champions League, ești relaxat. Când ajungi la cel mai înalt nivel, devii relaxat. Eu apreciez mult că s-a schimbat în ultimii ani. Într-adevăr, era foarte scorțos. Era greu să vorbești cu el. Acum se comportă total diferit”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

FCSB joacă sâmbătă seară, la Cluj, contra celor de la U. Campioana României vine după victoria din Cupa României, de pe terenul Gloriei Bistriţa, scor 3-1. După acest meci, FCSB va mai avea parte de două deplasări. FCSB va merge în Elveţia, pentru meciul cu Basel, din Europa League, după care va încheia seria deplasărilor contra lui Hermannstadt, la Sibiu.

