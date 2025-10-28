Decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa
Decizia luată de FCSB înaintea meciului din Cupa României cu Gloria Bistriţa

Publicat: 28 octombrie 2025, 15:55

Mihai Pintilii şi Elias Charalambous / Hepta

FCSB a înregistrat cea mai clară victorie de până acum a sezonului, 4-0 cu UTA, şi se pregăteşte de o serie de patru meciuri în deplasare. Seria începe cu duelul de miercuri seară, din Cupa României, contra Gloriei Bistriţa.

FCSB a plecat încă de marţi la Bistriţa, acolo unde va evolua în prima etapă din grupele Cupei României. După acest meci, campioana României va evolua la Cluj, contra celor de la U, în Liga 1.

FCSB nu se întoarce la Bucureşti după meciul cu Gloria Bistriţa

Tocmai din acest motiv, FCSB nu va reveni la Bucureşti, după meciul cu Gloria Bistriţa. Potrivit surselor Antena Sport, campioana României va merge la Cluj pentru a pregăti meciul contra echipei lui Cristiano Bergodi, de sâmbătă. Astfel, jucătorii formaţiei roş-albastre se vor întoarce în capitală abia duminică.

FCSB va avea astfel parte de câteva zile în Bucureşti, urmând ca miercurea viitoare, pe 5 noiembrie, să plece în Elveţia, pentru meciul cu Basel, din grupa principală Europa League.

Al patrulea şi ultimul meci din această serie de partide jucate în deplasare se va încheia la Sibiu, contra celor de la FC Hermannstadt, pe 9 noiembrie, acesta urmând să fie şi ultimul meci dinaintea pauzei provocate de echipele naţionale pentru campioana României.

Astfel, FCSB va mai juca pe Arena Naţională abia pe 22 noiembrie, atunci când este programat meciul contra celor de la Petrolul Ploieşti.

În campionat, FCSB este pe locul 10, cu 16 puncte, fiind la trei puncte în spatele celor de la Oţelul Galaţi, echipă care ocupă ultimul loc care asigură prezenţa în play-off.

În Europa League, după primele trei etape, FCSB este pe locul 28, cu doar trei puncte. După victoria din Olanda, cu Go Agead Eagles, au urmat două înfrângeri pe teren propriu, cu Young Boys şi Bologna.

