Mihai Stoica știe cine e cel mai bun jucător U21 din Liga 1: „E peste Musi” - Antena Sport

Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că Mihai Toma (18 ani) este cel mai valoros tânăr fotbalist din campionat.
Mihai Toma a evoluat atât pe postul de mijlocaș, cât și pe postul de fundaș dreapta la FCSB, în acest sezon, fiind principala opțiune pentru regula U21.
Mihai Stoica știe cine e cel mai bun jucător U21 din Liga 1
Totuși, în meciul cu Petrolul din ultima etapă, meci încheiat cu scorul de 1-1, Alexandru Stoian a fost titularizat pentru regula U21. Mihai Toma a fost trimis în teren în minutul 65, luându-i locul lui Stoian.
Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mihai Toma și s-a declarat convins de faptul că el e cel mai bun tânăr jucător din Liga 1.
„Noi avem cel mai bun jucător U21, pe Mihai Toma. (N.r. E peste Alexandru Musi?) Toma e peste toți. Cine nu crede, să nu se uite că joacă fundaș dreapta. Și pe Messi, dacă îl băgai fundaș stânga, nu îi venea ușor să joace. Eu asta văd și asta spun.
Toma, dacă joacă pe postul lui, număr 10 sau atacant lateral stânga. La naționala U19 a jucat atacant lateral stânga și s-a distrat cu adversarii”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Mihai Toma a bifat 12 meciuri pentru FCSB în acest sezon, fără să marcheze însă vreun gol sau să dea vreo pasă decisivă. Tânărul jucător a fost convocat la naționala U19, în ultima pauză internațională, reușind să marcheze un gol și să ofere două assist-uri în victoria cu Islanda U19, scor 3-0.
