Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: "Nici nu vreau să mă gândesc" - Antena Sport

Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 9:21

Mihai Stoica - Andrei Borza / Colaj Profimedia

Andrei Borza s-a întors accidentat la Rapid de la acțiunea pentru naționala României, după ce înainte de meciul împotriva Canadei a suferit o fisură la un deget de la picior. Fundașul Rapidului a ajuns în această situație în urma unei intrări a unui membru din staff-ul tehnic la un exercițiu de posesie.

După cele întâmplate, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat aspru pe care care i-a provocat accidentarea lui Borza.

Mihai Stoica: “Este ireal”

Borza a ajuns să fie înlocuit de Lucescu după accidentarea suferită, în locul său fiind chemat Alexandru Chipciu. Deși incidentul a fost unul nedorit, fundașul stânga al Rapidului va sta pe bară cinci săptămâni, inconvenient adus în discuție și de Victor Angelescu, acționarul minoritar din Giulești.

Un alt conducător de club din Liga 1, Mihai Stoica, a ajuns și el să vorbească despre ce i s-a întâmplat fotbalistului de 19 ani și nu a ezitat să îl atace pe omul din staff-ul lui Lucescu. Ba mai mult, președintele de la FCSB l-a și numit pe cel care îl face în prezent pe Borza să stea pe bară.

Foarte mulți se accidentează la echipa națională. Dacă faci un istoric… Da, din cauza intensității, sau dacă preparatorul fizic este puțin cam nervos, agresiv (n.r. – râde).

Dar nimeni nu a spus cum îl cheamă. Este ireal. Bă, omul ăla a accidentat un jucător important al Rapidului, l-a scos 5 săptămâni din echipă, pentru că le-a «băgat materiale» la 5 contra 2. Este incredibil așa ceva.

Este (n.r. vorba despre) Darius Hîmpea. Nici nu vreau să mă gândesc ce făceam dacă era un jucător de la noi“, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Darius Hîmpea (31 ani) a ajuns la naționlă în perioada în care Edi Iordănescu era selecționer, iar când era jucător a evoluat la formații precum “U” Cluj, FCM Baia Mare sau Unirea Dej.

1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
