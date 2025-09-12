Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: "Nici nu vreau să mă gândesc" - Antena Sport

Andrei Borza s-a întors accidentat la Rapid de la acțiunea pentru naționala României, după ce înainte de meciul împotriva Canadei a suferit o fisură la un deget de la picior. Fundașul Rapidului a ajuns în această situație în urma unei intrări a unui membru din staff-ul tehnic la un exercițiu de posesie.

După cele întâmplate, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat aspru pe care care i-a provocat accidentarea lui Borza.

Mihai Stoica: “Este ireal”

Borza a ajuns să fie înlocuit de Lucescu după accidentarea suferită, în locul său fiind chemat Alexandru Chipciu. Deși incidentul a fost unul nedorit, fundașul stânga al Rapidului va sta pe bară cinci săptămâni, inconvenient adus în discuție și de Victor Angelescu, acționarul minoritar din Giulești.

Un alt conducător de club din Liga 1, Mihai Stoica, a ajuns și el să vorbească despre ce i s-a întâmplat fotbalistului de 19 ani și nu a ezitat să îl atace pe omul din staff-ul lui Lucescu. Ba mai mult, președintele de la FCSB l-a și numit pe cel care îl face în prezent pe Borza să stea pe bară.

“Foarte mulți se accidentează la echipa națională. Dacă faci un istoric… Da, din cauza intensității, sau dacă preparatorul fizic este puțin cam nervos, agresiv (n.r. – râde).