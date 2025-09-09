Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado - Antena Sport

Chemat în premieră la naționala de fotbal a României, Andrei Borza a avut ghinion și s-a accidentat la unul dintre antrenamentele tricolorilor. Fotbalistul a părăsit cantonamentul, iar în locul acestuia a venit experimentatul Alex Chipciu.
Victor Angelescu a vorbit despre accidentarea suferită de cel mai urmărit jucător din Giulești. El va absenta aproximativ o lună de pe gazon, fiind o lovitură grea pentru antrenorul Costel Gâlcă.
Victor Angelescu, supărat după accidentarea suferită de Borza
Accidentarea lui Andrei Borza le dă mari bătăi de cap celor de la Rapid, care l-au pierdut și pe Denis Ciobotariu, fotbalist ce urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.
Victor Angelescu a vorbit despre circumstanțele în care a fost „scos din joc” jucătorul evaluat de cei de la Transfermarkt la două milioane de euro și care ar fi putut debuta sub tricolor în dubla cu Canada și Cipru.
„Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat.
Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii. A fost un ghinion şi sperăm acum să revină cât mai repede”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.
Victor Angelescu: „Nu ne gândeam că vom transfera un fundaş central”
Acționarul minoritar al celor de la Rapid București a vorbit și despre transferul surprinzător al lui Leo Bolgado, fotbalist care era monitorizat de campioana României FCSB. Acesta a explicat că accidentarea lui Ciobotariu le-a dat planurile peste cap, motiv pentru care s-a găsit această soluție rapidă.
„Din ce ştiu, Ciobotariu va lipsi 3-4 săptămâni. Săptămâna trecută, nu ne gândeam că vom transfera un fundaş central. Aveam deja probleme cu Ignat, s-a accidentat şi Ciobotariu, Paşcanu abia a revenit după accidentare.
Atunci a trebuit să acţionăm”, a completat acționarul minoritar al celor de la Rapid București.
- 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Leo Bolgado
