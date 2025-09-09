Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado - Antena Sport

Chemat în premieră la naționala de fotbal a României, Andrei Borza a avut ghinion și s-a accidentat la unul dintre antrenamentele tricolorilor. Fotbalistul a părăsit cantonamentul, iar în locul acestuia a venit experimentatul Alex Chipciu.

Victor Angelescu a vorbit despre accidentarea suferită de cel mai urmărit jucător din Giulești. El va absenta aproximativ o lună de pe gazon, fiind o lovitură grea pentru antrenorul Costel Gâlcă.

Victor Angelescu, supărat după accidentarea suferită de Borza

Accidentarea lui Andrei Borza le dă mari bătăi de cap celor de la Rapid, care l-au pierdut și pe Denis Ciobotariu, fotbalist ce urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Victor Angelescu a vorbit despre circumstanțele în care a fost „scos din joc” jucătorul evaluat de cei de la Transfermarkt la două milioane de euro și care ar fi putut debuta sub tricolor în dubla cu Canada și Cipru.

„Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat.