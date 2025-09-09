Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado

Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: „E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado

Publicat: 9 septembrie 2025, 20:27

Comentarii
Victor Angelescu, lucruri neștiute despre accidentarea lui Borza: E neplăcut”. Ce a spus de transferul lui Leo Bolgado

Andrei Borza în tricoul celor de la Rapid / Sportpictures

Chemat în premieră la naționala de fotbal a României, Andrei Borza a avut ghinion și s-a accidentat la unul dintre antrenamentele tricolorilor. Fotbalistul a părăsit cantonamentul, iar în locul acestuia a venit experimentatul Alex Chipciu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Angelescu a vorbit despre accidentarea suferită de cel mai urmărit jucător din Giulești. El va absenta aproximativ o lună de pe gazon, fiind o lovitură grea pentru antrenorul Costel Gâlcă.

Victor Angelescu, supărat după accidentarea suferită de Borza

Accidentarea lui Andrei Borza le dă mari bătăi de cap celor de la Rapid, care l-au pierdut și pe Denis Ciobotariu, fotbalist ce urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Victor Angelescu a vorbit despre circumstanțele în care a fost „scos din joc” jucătorul evaluat de cei de la Transfermarkt la două milioane de euro și care ar fi putut debuta sub tricolor în dubla cu Canada și Cipru.

„Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat.

Reclamă
Reclamă

Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii. A fost un ghinion şi sperăm acum să revină cât mai repede”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Victor Angelescu: „Nu ne gândeam că vom transfera un fundaş central”

Acționarul minoritar al celor de la Rapid București a vorbit și despre transferul surprinzător al lui Leo Bolgado, fotbalist care era monitorizat de campioana României FCSB. Acesta a explicat că accidentarea lui Ciobotariu le-a dat planurile peste cap, motiv pentru care s-a găsit această soluție rapidă.

„Din ce ştiu, Ciobotariu va lipsi 3-4 săptămâni. Săptămâna trecută, nu ne gândeam că vom transfera un fundaş central. Aveam deja probleme cu Ignat, s-a accidentat şi Ciobotariu, Paşcanu abia a revenit după accidentare.

Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Reclamă

Atunci a trebuit să acţionăm”, a completat acționarul minoritar al celor de la Rapid București.

  • 1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Leo Bolgado
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
21:30
LIVE SCORESan Marino U21 – România U21 0-0, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii caută primul succes
21:22
Bosnia – Austria LIVE SCORE (21:45). Meci “de foc” în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026
21:21
Surprize în primele două meciuri de marţi din preliminariile World Cup 2026
21:17
VideoJurnal Antena Sport | O campioană la anduranţă ecvestră şi-a investit toate economiile pentru a cumpăra un cal
21:14
VideoJurnal Antena Sport | Ulisses, fostul fotbalist ajuns campion la culturism. Americanul e fan Gică Hagi
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Guti vorbeşte cu Răducioiu, la SuperMondial, despre românii care l-au inspirat în fotbal
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”