Mihai Teja a luat foc, după arbitrajul din Metaloblogus - Hermannstadt: „De ce experimente doar la noi? Numai arbitri din Liga 2” - Antena Sport

Metaloglobus și Hermannstadt au remizat la Clinceni, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1, scor 1-1. Ambele reușite au venit din lovituri de la 11 metri.

Partida a avut-o la centru pe Alina Peșu, care a fost ajutată din camera VAR de Radu Petrescu. După fluierul final, gazdele au criticat vehement arbitrajul.

Mihai Teja s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului

Metaloglobus a rămas cu o singură victorie în actuala ediție a Ligii 1 și a remizat în etapa cu numărul 17, 1-1 cu Hermannstadt. Bucureștenii au deschis scorul din lovitură de la 11 metri și tot din penalty au fost egalați, în minutul 82

După fluierul final, antrenorul gazdelor a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului și a criticat delegarea Alinei Peșu, care s-a aflat la centrul acestei partide.

„Cu cât văd reluările mai mult, tind să cred că l-a atins. Din alergare îl și atinge, asta e părerea mea. Atunci am așteptat VAR-ul, dar acum, din ce îmi arătați, parcă îl încurcă… Jucătorul lor nu a avut nicio treabă cu mingea. Nu s-a dus la minge, nu a deviat mingea, iar în viteza jocului… Noi nu aveam tablete pe margine, cum ar trebui să avem, nu avem nimic. Poate am fi protestat de atunci. De pe bancă nu se vede o mică atingere, îi încurcă picioarele. Nu știu… Cine îmi spune că nu e o mică atingere?