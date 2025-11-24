Mihai Teja a luat foc, după arbitrajul din Metaloblogus - Hermannstadt: „De ce experimente doar la noi? Numai arbitri din Liga 2” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Teja a luat foc, după arbitrajul din Metaloblogus – Hermannstadt: „De ce experimente doar la noi? Numai arbitri din Liga 2”

Daniel Işvanca Publicat: 24 noiembrie 2025, 20:28

Mihai Teja / SPORT PICTURES

Metaloglobus și Hermannstadt au remizat la Clinceni, în penultimul meci al etapei cu numărul 17 din Liga 1, scor 1-1. Ambele reușite au venit din lovituri de la 11 metri.

Partida a avut-o la centru pe Alina Peșu, care a fost ajutată din camera VAR de Radu Petrescu. După fluierul final, gazdele au criticat vehement arbitrajul.

Mihai Teja s-a dezlănțuit la adresa arbitrajului

Metaloglobus a rămas cu o singură victorie în actuala ediție a Ligii 1 și a remizat în etapa cu numărul 17, 1-1 cu Hermannstadt. Bucureștenii au deschis scorul din lovitură de la 11 metri și tot din penalty au fost egalați, în minutul 82

După fluierul final, antrenorul gazdelor a avut un discurs vehement la adresa arbitrajului și a criticat delegarea Alinei Peșu, care s-a aflat la centrul acestei partide.

„Cu cât văd reluările mai mult, tind să cred că l-a atins. Din alergare îl și atinge, asta e părerea mea. Atunci am așteptat VAR-ul, dar acum, din ce îmi arătați, parcă îl încurcă… Jucătorul lor nu a avut nicio treabă cu mingea. Nu s-a dus la minge, nu a deviat mingea, iar în viteza jocului… Noi nu aveam tablete pe margine, cum ar trebui să avem, nu avem nimic. Poate am fi protestat de atunci. De pe bancă nu se vede o mică atingere, îi încurcă picioarele. Nu știu… Cine îmi spune că nu e o mică atingere?

Așa văd eu acum, poate sunt la cald, subiectiv. Am semne de întrebare că a fost penalty. Nu mă simt neapărat nedreptățit. Noi nu trebuia să facem penalty. În dinamica jocului câștigi trei puncte. Echipa arată fotbal bun, aș vrea și eu să am toate arbitrajele din deplasare cum le am pe cele de acasă. La UTA nu am putut să ne apropiem de careu. Faulturi, mărunțișuri”.

Mihai Teja: „De ce experimentează doar cu noi?”

„Și de ce experimente doar la noi? În afară de trei meciuri în care a fost Colțescu și încă doi pe care îi știm, în rest nu cunosc pe nimeni. Numai arbitri din Liga 2, 3. De ce se fac experimente doar pe noi? Suntem o echipă neînsemnată, zic: ‘Lasă, mă, Metaloglobus…’ Încercăm și noi să luăm puncte, să fim mai aproape de ceilalți. Să fiu și eu arbitrat în deplasare cum a fost astăzi Hermannstadt.

Eu simt mai bine în teren, am fost și eu arbitru, am făcut școala de arbitraj. Le simțim și noi pe astea. Sunt mici detalii. De ce experimentează doar cu noi? O să dea pentru Metaloglobus faulturile astea mici? Micile detalii fac diferența. Pentru noi contează un aut sau un corner, pentru noi contează să mai tragi de timp, să mai ții mingea”, a declarat Mihai Teja, potrivit primasport.ro.

