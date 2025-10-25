Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan” - Antena Sport

Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai buni portari din Liga 1, fiind o prezență constantă în lotul echipei naționale de fotbal a României. Fotbalistul celor de la FCSB mai are însă multe aspecte de îmbunătățit.

Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc, Mircea Bornescu a analizat evoluția portarului în vârstă de 25 de ani.

Ștefan Târnovanu, urmărit de cluburi importante din Europa

După sezonul european remarcabil făcut alături de campioana României, Ștefan Târnovanu a început să fie monitorizat de cluburi importante de pe „bătrânul continent”.

Chiar și așa, noul sezon a scos la iveală anumite carențe ale portarului, remarcate și de Mircea Bornescu. Fostul component al celor de la Craiova, Rapid și Petrolul a explicat ce mai are de îmbunătățit jucătorul FCSB-ului.

„Cred că Târnovanu are nevoie de mai mult curaj, când iese pe centrări. Am văzut de multe ori mingi în careu la care putea să iasă și nu a făcut-o. Are un minus la acest aspect. Ar trebui să aibă mai mult curaj. Dar când echipa e într-o situație delicată, cum se întâmplă în prezent, rezultatele sunt slabe, și parcă și tu ca portar îți pierzi din elan.