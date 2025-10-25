Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Mircea Bornescu a explicat ce trebuie să îmbunătățească Ștefan Târnovanu: „Îți pierzi din elan”

Daniel Işvanca Publicat: 25 octombrie 2025, 16:38

Comentarii
Ștefan Târnovanu / SPORT PICTURES

Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai buni portari din Liga 1, fiind o prezență constantă în lotul echipei naționale de fotbal a României. Fotbalistul celor de la FCSB mai are însă multe aspecte de îmbunătățit.

Cu peste 200 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc, Mircea Bornescu a analizat evoluția portarului în vârstă de 25 de ani.

Ștefan Târnovanu, urmărit de cluburi importante din Europa

După sezonul european remarcabil făcut alături de campioana României, Ștefan Târnovanu a început să fie monitorizat de cluburi importante de pe „bătrânul continent”.

Chiar și așa, noul sezon a scos la iveală anumite carențe ale portarului, remarcate și de Mircea Bornescu. Fostul component al celor de la Craiova, Rapid și Petrolul a explicat ce mai are de îmbunătățit jucătorul FCSB-ului.

„Cred că Târnovanu are nevoie de mai mult curaj, când iese pe centrări. Am văzut de multe ori mingi în careu la care putea să iasă și nu a făcut-o. Are un minus la acest aspect. Ar trebui să aibă mai mult curaj. Dar când echipa e într-o situație delicată, cum se întâmplă în prezent, rezultatele sunt slabe, și parcă și tu ca portar îți pierzi din elan.

Curaj poți să ai mai ales când echipa merge. Pentru că, și dacă greșești, nu e decisiv nimic. Cred că de-asta nici nu a plecat până acum în străinătate. E un portar de echipă națională, joacă la campioana României, vârstă bună, a evoluat în cupele europene, teoretic n-ar fi greu să facă pasul afară”, a declarat Mircea Bornescu, potrivit gsp.ro.

