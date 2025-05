Mirel Rădoi a răbufnit la conferinţă, după ce a plâns la flash. "Avem jucători care vor, dar atât pot. Să mă înjure cei din clu - Antena Sport

La final acum nu este vorba de rezultat, nu este vorba de speranță sau de un vis, e vorba de cum ne-am prezentat în seara asta. Cea mai clară propoziție, ‘Campioana unei mari iubiri’, am putea să spunem ‘Campioana unei mari dezamăgiri’. Cred că am arătat neputință, cred că ne-am arătat și limitele, care cumva nu ar trebui spuse în momentele astea. Dar nici nu pot să vin în fața voastră și să încerc cumva să ascund anumite lucruri.

Chiar dacă am tras un semnal de alarmă și la pauză, că dacă nu vom schimba ceva și în primul rând era vorba de atitudine și determinare, vom pierde această partidă. Îmi pare rău că am avut dreptate, dar nu puteam cumva să nu-i avertizez pentru că asta era realitatea, era o chestiune de timp până se întâmplau lucrurile astea.

„Concluziile sunt multe și dure. Încerc să nu le las să mă influențeze în ceea ce urmează să vă spun. Nu am început nici prima și nici a doua repriză așa cum am discutat toată săptămâna, chiar dacă am încercat să reglăm lucrurile, se pare că din punct de vedere emoțional, tot ce am făcut în această săptămână nu i-a ajutat pe jucători să treacă peste momentul de la Cluj.

Mirel Rădoi: „Nu întâmplător nu am vorbit de titlu”

În seara asta, vina nu ar trebui dată pe jucători și ar trebui dată pe mine, pentru că clubul a avut cerințe mai mult decât pot ei să ofere în seara asta. Ar trebui, chiar dacă e crudă, să acceptăm realitatea. Nu întâmplător am ales șase meciuri, nu întâmplător nu am vorbit de titlu, pentru că noi de fiecare dată sub presiune am clacat.

Asta nu înseamnă că jucătorii nu au valoare, au, dar este limitată și nu știu dacă anul ăsta, chiar și cu o victorie în seara asta, puteam să câștigăm. Poate o să mă faceți nebun și e posibil, poate nu acesta este mesajul pe care ar trebui să-l transmit și e posibil, că încă avem șanse matematice.

Rădoi: „Avem şanse mai mari să terminăm pe 4 decât pe 1”

Pe de altă parte, mai sunt trei partide și avem șanse mai mari să terminăm pe locul patru decât pe primul loc, pentru că distanța este mică. Acum ne aflăm în situația în care am fost când am venit. Cred că și cu o victorie în mare parte aveam același speech, pentru că de felul cum am început partida, în momentul în care am avut un mesaj clar. În primele 90 de secunde, toată lumea trebuie să fie în sprint și dacă ieșim numai la ofsaid și portarul.