Mirel Rădoi, pus la zid de un fost jucător. Cum a scăpat de dinamovişti la FCSB: "A venit el şi a tăiat în carne vie" - Antena Sport

Reclamă

„Ca jucător nu ai timp să te gândești prea mult, alegerea a fost făcuta, în momentele alea cred că am luat cea mai buna decizie pentru mine, știam că pleacă Claudiu Keșeru, am avut șansa mea, am jucat, am dat goluri, dar s-a încheiat așa, cumva cusută cu ață alba.

Una se scria în ziar și știam din interior că e ok, dar când s-a terminat cantonamentul mi s-a zis ca nu sunt mulțumiți de cum m-am pregătit, apoi am plecat toți cei trei dinamoviști.

Reclamă

Ba da, cred că este o conjunctură, de la Dinamo am fost acolo trei, a venit Mirel Rădoi și atunci… Până la urmă ca antrenor, părerea mea e ca e ușor sa tai in carne vie, sa dai 10 jucători afară.

Eu venisem după șase luni, mă simțeam foarte bine. Eu nu pot să-mi reproșez absolut nimic la cum m-am pregătit atunci.

(n.r. întrebat dacă Mirel Rădoi a avut ceva cu faptul că erau dinamoviști) Eu zic că da”, a declarat George Ţucudean, potrivit prosport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

„Olaru şi Coman sau Dică şi Rădoi?” Mihai Stoica a dat răspunsul Mihai Stoica a declarat că i-ar vrea pe Nicolae Dică şi Mirel Rădoi împrumut la FCSB, pentru un an, pentru a evolua alături de Darius Olaru şi Florinel Coman. MM a transmis că nu poate face o alegere concretă, deoarece sunt posturi diferite. Acesta a declarat că s-ar fi putut pronunţa dacă ar fi fost pus să aleagă între Mihai Pintilii şi Adrian Şut. De asemenea, Mihai Stoica a fost întrebat şi ce va face FCSB, după posibilele plecări ale lui Darius Olaru şi Florinel Coman. Managerul general al roş-albaştrilor a transmis că cei doi vor putea prinde transferuri de vis dacă România va avea meciuri solide la Campionatul European din vară. „(N.r. Olaru şi Coman sau Dică şi Rădoi) Dică şi Rădoi…Olaru şi Coman…trebuie să jucăm mult mai defensiv. Aş face o altă înţelegere. Să vină Dică şi Rădoi împrumut un an de zile, să rămână până când pleacă Coman sau Olaru. Nu prea poţi să schimbi jucătorii dintr-o generaţie în alta- Măcar să păstrăm posturile. Dacă vorbeam de Chipciu cu Coman, sau Boştină. Sau Rădoi, Pintilii cu Şut. Aşa nu merge. (N.r. Ce veţi face după ce vor pleca Olaru şi Coman) Ca ei să plece în vară trebuie să găsească cluburi cu care să se înţeleagă şi care să plătească într-o singură tranşă cinci milioane de euro, nu e o sumă mică, chiar dacă pentru unii e. Dacă faci comparaţie cu sumele pe care au plecat Man şi Stanciu, da, dar nu e o sumă mică. Pentru a se vinde, trebuie să aibă un parcurs foarte bun la echipa naţională, la turneul final, oricare dintre ei. Ne va fi foarte greu să vinde după turneul final, vom aborda defensiv această fază, acest turneu”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Va reveni Simona Halep în Top 10 după ce a scăpat de suspendare? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...