Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului - Antena Sport

Adrian Rus a fost prezentat oficial marți la Universitatea Craiova, el fiind atât pe lista unor cluburi din Italia, cât și pe lista lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei României l-a dorit pe fundaș și în anul 2022, dar atunci cel transferat a fost Joyskim Dawa.
Fotbalistul trebuie să își rezolve situația contractuală cu Pisa, însă finanțatorul echipei roș-albastre a explicat că un oficial al clubului s-a opus acestui transfer care ar fi întărit linia defensivă.
Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului lui Adrian Rus
Gigi Becali l-a pierdut pentru a doua oară pe Adrian Rus, după ce fundașul român a luat decizia de a semna cu Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a convins jucătorul să vină în Bănie.
Totuși, finanțatorul echipei antrenate de Elias Charalambous a explicat că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a fost unul dintre cei care s-au opus acestui transfer.
(n.r. despre Rus) Ce să îi fac? Dacă nu îl vor oamenii, că nu e bun? Mă pricep eu? Cunosc eu? Meme îi știe istoria, pe el îl întreb. A jucat la cutare, la cutare. El le știe. A jucat atâtea meciuri, el le știe pe toate.
L-am întrebat pe el, bă, ce zici de Rus? Nu zic ce mi-a spus.. După m-a sunat, a doua zi, că domne, nu e vorba, că 50.000 i-a propus Craiova la semnătură. Dacă îi dai mai mult că vine… Am spus, bă, nu mă interesează!”, a declarat Gigi Becali la digisport.ro.
Gigi Becali vrea să aducă fundaș din Bundesliga
FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul” roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt.
Patronul de la FCSB a recunoscut că transferul lui Smolcic s-ar putea realiza. Gigi Becali a menționat însă că Mihai Stoica se ocupă de detaliile mutării, dând de înțeles că el este cel care negociază cu oficialii lui Eintracht Frankfurt.
„E posibil. Meme știe, nu știu eu. (n.r. de suma de transfer de 1 milion de euro) Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Gigi Becali
- Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a decis viitorul! Tatăl său a făcut anunțul
- Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș
- Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic
- Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!”
- Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda