Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului - Antena Sport

Adrian Rus a fost prezentat oficial marți la Universitatea Craiova, el fiind atât pe lista unor cluburi din Italia, cât și pe lista lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei României l-a dorit pe fundaș și în anul 2022, dar atunci cel transferat a fost Joyskim Dawa.

Fotbalistul trebuie să își rezolve situația contractuală cu Pisa, însă finanțatorul echipei roș-albastre a explicat că un oficial al clubului s-a opus acestui transfer care ar fi întărit linia defensivă.

Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului lui Adrian Rus

Gigi Becali l-a pierdut pentru a doua oară pe Adrian Rus, după ce fundașul român a luat decizia de a semna cu Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a convins jucătorul să vină în Bănie.

Totuși, finanțatorul echipei antrenate de Elias Charalambous a explicat că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a fost unul dintre cei care s-au opus acestui transfer.

(n.r. despre Rus) Ce să îi fac? Dacă nu îl vor oamenii, că nu e bun? Mă pricep eu? Cunosc eu? Meme îi știe istoria, pe el îl întreb. A jucat la cutare, la cutare. El le știe. A jucat atâtea meciuri, el le știe pe toate.