Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: "Sunt chestii interpretabile" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre amenzile pe care patronul Gigi Becali le-a propus, după evenimentele de la Sibiu, din meciul cu Hermannstadt. Stoica i-a dat dreptate patronului şi a anunţat că nu se vor mai tolera acte de indisciplină în cadrul clubului.

Chiar dacă situaţia s-a liniştit, aşa cum a anunţat Mihai Stoica, acesta i-a asigurat pe jucători că vor fi amendaţi drastic, în cazul în care vor călca strâmb din nou. De asemenea, el a dezvăluit şi de ce nu i-a sancţionat pe aceştia până acum, nedorind să conducă cu mână de fier.

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care nu i-a amendat pe jucătorii de la FCSB: “Ar fi trebuit”

“S-au calmat lucrurile. Nu mai, s-a terminat. Eu nu am zis asta așa ca să se calmeze lucrurile. Eu mă consider vinovat pentru că jucătorii ar fi trebuit să fie amendați atunci când i-am amenințat și nu i-am amendat. Am zis că nu conducem cu mână de fier, dar până la urmă Gigi Becali are dreptate. De foarte multe ori am contestat public sau în privat ce spune, dar de data asta are dreptate sută la sută. Nu ai cum să te comporți în halul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mihai Stoica a anunţat şi că jucătorii sunt liberi să meargă la comisii, în cazul în care consideră că sunt neîndreptăţiţi şi nu vor să plătească amenzile. Cu toate acestea, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a anunţat că jucătorii care vor da în judecată clubul riscă să strice definitiv relaţia:

“Cei care nu sunt de acord cu amenzile, merg la comisii. Jucătorii pot să se judece cu clubul, să conteste orice amendă. Merg la comisie și se judecă cu FCSB. Cuantumul e mare, 25% din salariul anual. Sunt chestii interpretabile acolo. Chestii care lezează imaginea clubului, nu știu ce. O chestie din asta chiar lezează imaginea clubului. A fost debandadă totală la meciul cu Hermannstadt.