Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: "Sunt chestii interpretabile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: “Sunt chestii interpretabile”

Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: “Sunt chestii interpretabile”

Publicat: 13 noiembrie 2025, 8:33

Comentarii
Motivul pentru care jucătorii de la FCSB pot da în judecată clubul. Anunţul lui Mihai Stoica: Sunt chestii interpretabile

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre amenzile pe care patronul Gigi Becali le-a propus, după evenimentele de la Sibiu, din meciul cu Hermannstadt. Stoica i-a dat dreptate patronului şi a anunţat că nu se vor mai tolera acte de indisciplină în cadrul clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă situaţia s-a liniştit, aşa cum a anunţat Mihai Stoica, acesta i-a asigurat pe jucători că vor fi amendaţi drastic, în cazul în care vor călca strâmb din nou. De asemenea, el a dezvăluit şi de ce nu i-a sancţionat pe aceştia până acum, nedorind să conducă cu mână de fier.

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care nu i-a amendat pe jucătorii de la FCSB: “Ar fi trebuit”

“S-au calmat lucrurile. Nu mai, s-a terminat. Eu nu am zis asta așa ca să se calmeze lucrurile. Eu mă consider vinovat pentru că jucătorii ar fi trebuit să fie amendați atunci când i-am amenințat și nu i-am amendat. Am zis că nu conducem cu mână de fier, dar până la urmă Gigi Becali are dreptate. De foarte multe ori am contestat public sau în privat ce spune, dar de data asta are dreptate sută la sută. Nu ai cum să te comporți în halul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Mihai Stoica a anunţat şi că jucătorii sunt liberi să meargă la comisii, în cazul în care consideră că sunt neîndreptăţiţi şi nu vor să plătească amenzile. Cu toate acestea, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a anunţat că jucătorii care vor da în judecată clubul riscă să strice definitiv relaţia:

“Cei care nu sunt de acord cu amenzile, merg la comisii. Jucătorii pot să se judece cu clubul, să conteste orice amendă. Merg la comisie și se judecă cu FCSB. Cuantumul e mare, 25% din salariul anual. Sunt chestii interpretabile acolo. Chestii care lezează imaginea clubului, nu știu ce. O chestie din asta chiar lezează imaginea clubului. A fost debandadă totală la meciul cu Hermannstadt.

Reclamă
Reclamă

Dacă un jucător care comite astfel de delicte vrea să se judece cu clubul înseamnă că se rupe cam tot. Nu cred că se va mai întâmpla de acum încolo ca un jucător să conteste vreo decizie a arbitrului și să ia cartonaș galben pentru vociferări. Nu cred că cineva își permite, chiar dacă o contestă sau nu. Ce se întâmplă. Iei 10.000 amendă, nu vrei să o plătești. Te duci la comisie, însă e clar că relația ta cu clubul e compromisă. Ai greșit, îți asumi și gata, ai pierdut banii”, a mai spus Mihai Stoica.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Observator
Planul lui Nicușor Dan cu SRI și lupta anticorupție, pentru a nu se repeta episodul din 2016
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica
9:36
Decizie istorică luată de Real Madrid! Numele stadionului a fost schimbat după 70 de ani
9:18
Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren la Tottenham: „E un interes din Italia”
8:59
Adrian Mutu e convins! Echipa de Champions League la care îl vede pe Ianis Hagi anul viitor: “Aşa simt eu”
8:50
Sorin Cârțu, reacție fermă despre noul antrenor al Universității Craiova: „E necunoscut. Nu știu dacă e bine sau rău”
8:34
Gigi Becali, contrazis în direct după ce l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea: „De ce să te cerți cu el?”
8:19
Dan Petrescu a lăudat doi jucători ai naționalei înaintea meciului cu Bosnia: „Pot face diferența”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 4 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 5 FotoNadia Comăneci a vorbit despre plecarea din România la împlinirea vârstei de 64 de ani 6 Gigi Becali s-a săturat şi renunţă la un jucător de la FCSB: “Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ştefănescu”
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!