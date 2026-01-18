"Ne-a ţinut în viaţă" Ilyes i-a mulţumit unui jucător după victoria cu Botoşani! Ce transfer important a anunţat - Antena Sport

Robert Ilyes (51 de ani) i-a mulţumit în mod special portarului Eduard Pap, după ce Csikszereda a obţinut o victorie mare, 1-0, cu fostul lider al Ligii 1, FC Botoşani. În urma acestei victorii Csikszereda a ajuns la 19 puncte. Formaţia ciucană e pe locul 14, de baraj, dar s-a distanţat la 5 puncte de penultimul loc, ocupat de Hermannstadt. Botoşani a căzut pe 4.

Ilyes a vorbit despre venirea la Csikszereda a lui László Kleinheisler (31 de ani), jucător cu 53 de meciuri în naţionala Ungariei. Kleinheisler a înscris şi 3 goluri pentru Ungaria. Cotat la 275.000 de euro de către transfermarkt.com, Kleinheisler e liber de contract, după ce s-a despărţit de formaţia austriacă Grazer.

Robert Ilyes: “Eduard Pap ne-a ţinut în viaţă”