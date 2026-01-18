"Ne-a ţinut în viaţă" Ilyes i-a mulţumit unui jucător după victoria cu Botoşani! Ce transfer important a anunţat - Antena Sport

Închide meniul
“Ne-a ţinut în viaţă” Ilyes i-a mulţumit unui jucător după victoria cu Botoşani! Ce transfer important a anunţat

Bogdan Stănescu Publicat: 18 ianuarie 2026, 19:48

Robert Ilyes, la meciul cu FC Botoşani / Sport Pictures

Robert Ilyes (51 de ani) i-a mulţumit în mod special portarului Eduard Pap, după ce Csikszereda a obţinut o victorie mare, 1-0, cu fostul lider al Ligii 1, FC Botoşani. În urma acestei victorii Csikszereda a ajuns la 19 puncte. Formaţia ciucană e pe locul 14, de baraj, dar s-a distanţat la 5 puncte de penultimul loc, ocupat de Hermannstadt. Botoşani a căzut pe 4.

Ilyes a vorbit despre venirea la Csikszereda a lui László Kleinheisler (31 de ani), jucător cu 53 de meciuri în naţionala Ungariei. Kleinheisler a înscris şi 3 goluri pentru Ungaria. Cotat la 275.000 de euro de către transfermarkt.com, Kleinheisler e liber de contract, după ce s-a despărţit de formaţia austriacă Grazer.

Robert Ilyes: “Eduard Pap ne-a ţinut în viaţă”

“Sunt foarte fericit pentru că am avut un meci cu o intensitate foarte mare, am avut în faţă o echipă care a pierdut doar de trei ori. Mă bucur că am luat toate cele 3 puncte.

Chiar vreau să-l felicit pe Eduard Pap, el ne-a ţinut în viaţă. Cei de la Botoşani au avut ocazii foarte mari. Am meritat să câştigăm pentru că am luptat.

Mă bucur că am fost foarte disciplinaţi tactic, asta mă bucură cel mai mult. Dacă vom arăta aşa şi la meciurile viitoare, putem spera la mai mult. Îmi doresc foarte mult să reuşim să rămânem în prima ligă”, a declarat Robert Ilyes pentru primasport.ro.

“Conducerea a făcut o ofertă pentru el (n.r.: László Kleinheisler), mai multe nu pot să declar. Încercăm să echilibrăm echipa, că au fost plecări. E un jucător de 51 de meciuri (n.r: 53) în naţionala Ungariei, e foarte valoros şi, dacă va accepta oferta noastră, sper că ne va ajuta”, a spus Ilyes despre posibila aducere a lui László Kleinheisler.

Csikszereda – FC Botoșani 1-0. Ciucanii au produs surpriza zilei în Liga 1

Pe un ger năprasnic, Csikszereda a produs una dintre cele mai tari surprize din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Formația nou promovată a învins la limită FC Botoșani, scor 1-0.

Gruparea gazdă a dat unicul gol al partidei prin Eppe, care l-a învins pe portarul advers în minutul 45.

Cea mai rece dimineaţă din ultimii 60 de ani. Când scăpăm de ger
Pe ger şi pe un teren îngheţat, ciucanii au avut primele ocazii ale meciului, însă portarul oaspeţilor, Anestis, a intervenit în minutele 8 şi 26, la şuturile expediate de Szalay. Internaţionalul maghiar de tineret a mai trimis odată spre poartă, în minutul 39, greşind ţinta cu foarte puţin. Golul care a decis partida s-a marcat în minutul 45, şi a fost semnat de Eppel, cu un voleu de la marginea careului.

Tot Eppel a ratat desprinderea, în minutul 55, iar moldovenii au replicat prin lovitura de cap a lui Diaw, scoasă de Eduard Pap. Portarul gazdelor a apărat şi lovitura de cap a lui Charles Petro, în minutul 78 şi Csikszereda – FC Botoşani s-a terminat 1-0.

