"Ne-am înţeles!" Anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Zeljko Kopic: "O formalitate" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a făcut un anunţ de ultimă oră despre viitorul lui Zeljko Kopic. Administratorul celor de la Dinamo a anunţat că s-a ajuns la o înţelege cu antrenorul croat pentru prelungirea contractului.

Astfel, Zeljko Kopic va semna un contract valabil până în 2027. În cantonamentul din Antalya se află şi Eduard Ciucu, unul dintre acționarii celor de la Dinamo.

Andrei Nicolescu a anunţat că Zeljko Kopic îşi va prelungi contractul

”Suntem aproape de semnarea contractului de prelungire. Ne-am înțeles, dar trebuie să găsim și timpul ca să finalizăm. Cred că a declarat deja Kopic. Da, ne-am înțeles, dar este o chestiune de formalitate.

Azi (n.r. miercuri, 8 ianuarie), oricum, nu se putea face nimic pentru că a fost meci (n.r. Dinamo – FC Zurich)”, a declarat Andrei Nicolescu la digisport.ro.

Discursul lui Kopic după Dinamo – FC Zurich 1-3

Zeljko Kopic a analizat prestația jucătorilor săi, din cadrul amicalului cu FC Zurich și a avut și un mesaj despre viitorul său la Dinamo.

„Prima repriză a fost bună, am avut ocazii, am marcat. În final am luat gol, se întâmplă, mai ales în meciurile amicale. În a doua repriză am avut și momente bune, dar nu am fost la un nivel bun. Zurich merită această victorie.