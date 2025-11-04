Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis” - Antena Sport

Marți s-a cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj, pentru datoriile acumulate la terțe persoane. Formația ardeleană are probleme financiare consistente, însă patronul echipei a dat asigurări că situația se va rezolva.

Neluțu Varga a reacționat imediat după publicarea informației în spațiul public și a confirmat că problemele vor fi soluționate, așa cum a promis în urmă cu câteva zile.

Neluțu Varga confirmă achitarea datoriilor către creditori

Situația de la CFR Cluj este încă departe de a fi una liniștită, asta pentru că problemele financiare au trecut în plan principal. Neluțu Varga a anunțat că va rezolva aceste nereguli, dar altă situație a apărut între timp.

Anumiți creditori au cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului din Gruia, însă patronul celor de la CFR Cluj a lămurit situația și a explicat că datoriile vor fi „stinse”.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.