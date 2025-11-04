Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis” - Antena Sport

Închide meniul
Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis"

Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis"

Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: „Am promis”

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 18:18

Comentarii
Neluțu Varga calmează spiritele, după ce s-a cerut intrarea în insolvență a CFR-ului: Am promis”

Jucătorii celor de la CFR Cluj / Profimedia

Marți s-a cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului CFR Cluj, pentru datoriile acumulate la terțe persoane. Formația ardeleană are probleme financiare consistente, însă patronul echipei a dat asigurări că situația se va rezolva.

Neluțu Varga a reacționat imediat după publicarea informației în spațiul public și a confirmat că problemele vor fi soluționate, așa cum a promis în urmă cu câteva zile.

Neluțu Varga confirmă achitarea datoriilor către creditori

Situația de la CFR Cluj este încă departe de a fi una liniștită, asta pentru că problemele financiare au trecut în plan principal. Neluțu Varga a anunțat că va rezolva aceste nereguli, dar altă situație a apărut între timp.

Anumiți creditori au cerut prin intermediul instanței intrarea în insolvență a clubului din Gruia, însă patronul celor de la CFR Cluj a lămurit situația și a explicat că datoriile vor fi „stinse”.

„Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

Comentarii


