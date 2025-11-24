Neluţu Varga, în culmea fericirii după CFR Cluj - Rapid 3-0: "O să fie nişte surprize". Principalul remarcat din Gruia - Antena Sport

Neluţu Varga a fost extrem de bucuros după victoria obţinută de CFR Cluj cu 3-0, în meciul cu Rapid. Echipa din Gruia le-a oferit un duş rece giuleştenilor, care au înregistrat abia a doua înfrângere în cele 17 etape disputate până acum în Liga 1.

Victoria la scor la Rapid a venit la scurt timp după ce Neluţu Varga a anunţat că a plătit toate datoriile şi că echipa a scăpat de riscul depunctării. Acum, patronul echipei din Gruia a anunţat că pregăteşte o nouă surpriză pentru jucătorii săi.

Neluţu Varga pregăteşte o surpriză pentru jucătorii săi, după CFR Cluj – Rapid 3-0

În urma acestui rezultat entuziasmant, Neluţu Varga speră că echipa sa a spart ghinionul şi va încheia această perioadă slabă.

De asemenea, patronul lui CFR Cluj a avut şi un remarcat. A ţinut să îl felicite pe Daniel Pancu, antrenorul venit recent în Gruia, pentru modul în care a pregătit partida:

“Felicit băieții pe calea asta și sunt tare mândru că a revenit spiritul și sper că am scăpat de ghinion. Am început să văd echipa pe care o știam dintotdeauna. Ăsta e spiritul la CFR. Sunt foarte fericit și pe calea asta vreau să felicit băieții și tot staff-ul, în mod special pe Pancone, pe Mister. Au făcut un joc superb, mi-a plăcut. Îi felicit și săptămâna asta o să aibă niște surprize plăcute”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.