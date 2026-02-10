Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: "Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a fost prezent într-o emisiune după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova și printre altele, președintele alb-roșiilor a făcut și o dezvăluire interesantă. Oficialul “câinilor” a mărturisit că echipa sa a fost la un pas să semneze în vară cu David Matei, mijlocașul care a ales până la urmă să meargă chiar la rivala pe care a întâlnit-o luni seara.

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, iar după meci Andrei Nicolescu a fost unul dintre oamenii care au vorbit despre cele întâmplate. Președintele echipei de pe locul 3 nu s-a raportat doar la clubul său, ci și la cel din Bănie, adresând cuvinte de laudă la adresa lui David Matei.

David Matei putea fi jucătorul lui Dinamo

După ce a vorbit frumos de mijlocașul de doar 19 ani, el a dezvăluit cum Dinamo a fost la un pas de-l aduce în vară de la CSA Steaua în locul Universității Craiova. Până la urmă, Matei a ales să meargă în Bănie, deoarece alb-roșiii nu i-au oferit garanția că va fi un om de bază în vestiarul lui Zeljko Kopic.

“Din lotul Craiovei îl felicit pe David Matei. A făcut un meci foarte bun astăzi. Are o dinamică foarte bună și un talent foarte mare. Noi ne-am înțeles cu el, era transferat la noi, dar în ultima zi a mers la Craiova pentru că a avut mai multe promisiuni că va juca.

Nu am putut să-l mințim pe copil și să-i spunem că va avea postul garantat. Când a venit, nu cred că a venit din postura de a juca titular, dar a avut norocul de a intra în locul lui Mihnea Rădulescu.