Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: "Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a fost prezent într-o emisiune după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova și printre altele, președintele alb-roșiilor a făcut și o dezvăluire interesantă. Oficialul “câinilor” a mărturisit că echipa sa a fost la un pas să semneze în vară cu David Matei, mijlocașul care a ales până la urmă să meargă chiar la rivala pe care a întâlnit-o luni seara.
Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, iar după meci Andrei Nicolescu a fost unul dintre oamenii care au vorbit despre cele întâmplate. Președintele echipei de pe locul 3 nu s-a raportat doar la clubul său, ci și la cel din Bănie, adresând cuvinte de laudă la adresa lui David Matei.
David Matei putea fi jucătorul lui Dinamo
După ce a vorbit frumos de mijlocașul de doar 19 ani, el a dezvăluit cum Dinamo a fost la un pas de-l aduce în vară de la CSA Steaua în locul Universității Craiova. Până la urmă, Matei a ales să meargă în Bănie, deoarece alb-roșiii nu i-au oferit garanția că va fi un om de bază în vestiarul lui Zeljko Kopic.
“Din lotul Craiovei îl felicit pe David Matei. A făcut un meci foarte bun astăzi. Are o dinamică foarte bună și un talent foarte mare. Noi ne-am înțeles cu el, era transferat la noi, dar în ultima zi a mers la Craiova pentru că a avut mai multe promisiuni că va juca.
Nu am putut să-l mințim pe copil și să-i spunem că va avea postul garantat. Când a venit, nu cred că a venit din postura de a juca titular, dar a avut norocul de a intra în locul lui Mihnea Rădulescu.
În momentul acesta este acel under care ar juca la orice echipă din România și nu pentru faptul că bifează regula“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit digisport.ro.
Deși în prima parte a campionatului a stat mai mult pe bancă fără să fie deloc utilizat, Matei a început să fie un pion important în trupa lui Filipe Coelho, adunând 16 meciuri ca titular din 26 posibile în Liga 1. În 20 de partide în toate competițiile, jucătorul care îndeplinește regula Under-21 a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă.
