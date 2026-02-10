Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: "Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: “Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova”

Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: “Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova”

Andrei Nicolae Publicat: 10 februarie 2026, 9:11

Comentarii
Nicolescu a dezvăluit ce transfer a ratat Dinamo: Ne-am înțeles, dar în ultima zi a mers la Craiova

Andrei Nicolescu, la stadion / Profimedia

Andrei Nicolescu a fost prezent într-o emisiune după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova și printre altele, președintele alb-roșiilor a făcut și o dezvăluire interesantă. Oficialul “câinilor” a mărturisit că echipa sa a fost la un pas să semneze în vară cu David Matei, mijlocașul care a ales până la urmă să meargă chiar la rivala pe care a întâlnit-o luni seara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, iar după meci Andrei Nicolescu a fost unul dintre oamenii care au vorbit despre cele întâmplate. Președintele echipei de pe locul 3 nu s-a raportat doar la clubul său, ci și la cel din Bănie, adresând cuvinte de laudă la adresa lui David Matei.

David Matei putea fi jucătorul lui Dinamo

După ce a vorbit frumos de mijlocașul de doar 19 ani, el a dezvăluit cum Dinamo a fost la un pas de-l aduce în vară de la CSA Steaua în locul Universității Craiova. Până la urmă, Matei a ales să meargă în Bănie, deoarece alb-roșiii nu i-au oferit garanția că va fi un om de bază în vestiarul lui Zeljko Kopic.

Din lotul Craiovei îl felicit pe David Matei. A făcut un meci foarte bun astăzi. Are o dinamică foarte bună și un talent foarte mare. Noi ne-am înțeles cu el, era transferat la noi, dar în ultima zi a mers la Craiova pentru că a avut mai multe promisiuni că va juca.

Nu am putut să-l mințim pe copil și să-i spunem că va avea postul garantat. Când a venit, nu cred că a venit din postura de a juca titular, dar a avut norocul de a intra în locul lui Mihnea Rădulescu.

Reclamă
Reclamă

În momentul acesta este acel under care ar juca la orice echipă din România și nu pentru faptul că bifează regula“, a spus președintele lui Dinamo, potrivit digisport.ro.

Deși în prima parte a campionatului a stat mai mult pe bancă fără să fie deloc utilizat, Matei a început să fie un pion important în trupa lui Filipe Coelho, adunând 16 meciuri ca titular din 26 posibile în Liga 1. În 20 de partide în toate competițiile, jucătorul care îndeplinește regula Under-21 a marcat patru goluri și a oferit o pasă decisivă.

Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la astaReacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Observator
Unde fug ultra-bogaţii pentru a-şi salva averile: "Nu e corect să fii pedepsit atunci când ai succes"
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool
Fanatik.ro
Clipe grele pentru Salah după eșecul cu Manchester City! Tragedia care l-a lovit pe starul lui Liverpool
12:08
Stephen Curry ratează și el All-Star Game 2026. Superstarul lui Golden State Warriors are probleme la genunchi
12:00
“Suntem cioflingari?” Gigi Becali a răbufnit şi a anunţat de ce a picat un transfer la FCSB: “Du-te, bă!”
11:43
Anunțul uriaș făcut de Gigi Becali despre Mihai Popescu: “Doctorul a zis că nu există așa ceva în medicină”
11:25
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion”
11:20
VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 20:15). Meci “de foc” pentru Coman în Liga Campionilor Asiei
10:38
Dosar penal pentru tentativă de dare de mită după Dinamo – Craiova: “A aruncat o bancnotă de 200 de lei”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 3 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 4 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 5 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 6 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt