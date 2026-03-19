Home | Fotbal | Liga 1 | Nicușor Bancu, explicații după eliminarea din meciul cu Dinamo. Mesaj pentru selecționerul Mircea Lucescu

Daniel Işvanca Publicat: 19 martie 2026, 23:06

Comentarii
Nicușor Bancu / Sportpictures

Universitatea Craiova a revenit pe prima poziție în clasamentul din play-off, grație succesului obținut pe Arena Națională, scor 1-0 cu Dinamo București.

Oltenii au evoluat o repriză în inferioritate numerică, după ce Nicușor Bancu a văzut direct cartonașul roșu în finalul primei părți, după un atac întârziat asupra unui adversar.

Nicușor Bancu visează la calificare cu naționala

Nicușor Bancu nu a căutat multe scuze după ce a fost eliminat în finalul primei reprize dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Căpitanul oltenilor și-a lăudat colegii pentru efort și pentru faptul că au rezistat o repriză în 10 oameni pe Arena Națională.

Mai mult decât atât, fundașul stânga a fost întrebat și despre semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, respectiv despre șansele pe care le are România în Turcia.

„Le mulțumesc, îmi cer scuze față de toată lumea, am făcut o greșeală, nu am vrut să-l lovesc, dar am meritat. Așa se întâmplă când ești prea motivat. Echipa a alergat mult mai mult și mă bucur că am câștigat. (n. r. despre meleu) Am vrut doar să fac un fault de joc și l-am călcat pe tendon din greșeală. 

Este tensiune, mai ales că pierdusem acasă, eram obligați să câștigăm aici. Am venit mai montați, ne-am mai unit după acel meci, azi s-a văzut că suntem o familie și la final a venit și răsplata. E bine că am câștigat, puteau să se distanțeze restul, este bine pentru că acum plecăm acasă bucuroși.

(n. r. despre națională) Sunt pregătit, dar să vedem dacă voi fi acolo, stau cu sufletul la gură. Oricum o să fiu alături de echipă, pentru mine naționala este unică, sunt mereu alături de ei. Știu că suntem iubiți, lumea așteaptă să facem o figură frumoasă, nu va fi greu, dar avem șansa noastră. E momentul să ne calificăm, tragem cu dinții de această șansă”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
