Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul - Universitatea Craiova 1-0: "Nu ne-a ieșit nimic" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Nu ne-a ieșit nimic”

Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Nu ne-a ieșit nimic”

Alex Ioniță Publicat: 20 septembrie 2025, 23:22

Comentarii
Nicușor Bancu, mesaj direct după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: Nu ne-a ieșit nimic

Profimedia

Nicușor Bancu a oferit prima reacție după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0. Fundașul lui Mirel Rădoi a declarat că echipei sale nu i-a „ieșit nimic”, în cadrul partidei de la Galați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La interviul de la finalul partidei din etapa a 10-a, Nicușor Bancu a menționat și că, în opinia sa, egalul ar fi fost rezultatul corect, având în vedere ocaziile oltenilor, din a doua repriză.

Ce a spus Nicușor Bancu după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

“O primă repriză destul de slabă. În a doua ne-am motivat unul pe altul. Meritam cel puțin egalul în această seară, eu zic că am avut multe șasne de a marca. Este un duș rece pe care îl tratăm ca atare. Vine și meciul din Europa.

Nu ne-a ieșit nimic din ce am făcut, au fost mai multe chestii. Așa este când vii aici, o echipă puternică acasă. Noi speram să vină cât mai târziu, noi trebuie să facem mai mult pentru a nu pierde. Și noi puteam să revenim, să egalăm.

Este o presiune, când ești acolo, încerci să rămâi sus. Toată lumea vrea să te bată. Chiar și așa, trebuia să ne ridicăm la nivelul partidei. Este greu să faci față la o echipă care este foarte bună acasă.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să ne reunim și să fim din nou o echipă puternică, ceea ce ne-a adus până aici. Grupul a fost atuul nostru, unitatea pe care am avut-o și sperăm să nu mai pierdem de la meciul următor”, a spus Nicușor Bancu, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Observator
Imagini interzise din România Comunistă. Alex Petre, după 35 de ani: "Greşeala e că nu s-a spus copiilor"
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
Fanatik.ro
Un fost model Playboy a devenit comentator de fotbal! Cum a fost posibil așa ceva și ce promisiune a făcut la Cupa Mondială din 2010
23:31
Verdictul lui Mirel Rădoi, după primul eșec din campionat al Universității Craiova: “Și neinspirat, și ghinion”
23:15
VIDEODani Coman, discurs cu lacrimi în ochi în fața jucătorilor, în ziua în care și-a pierdut tatăl: „Vă mulțumesc”
23:14
Tudor Băluță nu s-a abținut după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: “Au tras de timp din prima repriză!”
23:13
Cursa Marelui Premiu al Azerbaidjanului LIVE VIDEO (13:45, Antena 1 și AntenaPLAY). Max Verstappen pleacă din pole
22:51
Oțelul – Universitatea Craiova 1-0. Oltenii lui Mirel Rădoi, prima înfrângere din actualul sezon de Liga 1
22:34
U-BT Cluj a câștigat Supercupa României
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” un singur jucător al FCSB-ului, după eşecul cu Botoşani: “A făcut un cadou” 2 Gigi Becali a anunţat ce se întâmplă cu Elias Charalambous, la o zi după eşecul ruşinos de la Botoşani 3 Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici” 4 Reacţie dură după gestul făcut de Florin Tănase faţă de Darius Olaru: “Ori nu-l interesează, ori nu vrea” 5 Ilie Dumitrescu nu a mai ţinut cont de nimic după Botoşani – FCSB 3-1: “Cum să dai tu sfaturi?” Mesaj direct pentru Charalambous 6 Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul