„Nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui”. Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali. Sfat pentru patronul FCSB-ului - Antena Sport

Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali, după declarațiile dure ale latifundiarului din Pipera. Patronul de la Botoșani i-a dat un sfat rivalului de la FCSB, acela de a schimba antrenorul.

Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, meci la finalul căruia Valeriu Iftime a spus că Elias Charalambous ar trebui demis. Gigi Becali a transmis, ulterior, faptul că nu se pune problema ca cipriotul să plece și l-a atacat pe Iftime.

Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali

Iftime este de părere că Charalambous nu este „antrenor de cupe europene”. Acesta a avut un discurs dur și a amintit de implicarea uriașă a lui Becali la FCSB.

„Nu comentez declarațiile domnului Becali. Este supărat acum și la supărare spune multe. Eu respect echipa FCSB, dar îmi mențin ideea că are nevoie de un antrenor. FCSB este un brand național. Faptul că am avut 8.000 de oameni pe stadion este că a venit FCSB, nu pentru FC Botoșani.

Eu îi dau un sfat, dacă înțelege e bine, dacă nu, nu. Eu îl apreciez pentru tot ceea ce a făcut până acum și cred că FCSB se va ridica, dar îi trebuie un antrenor. N-am niciun interes acolo, dar prețuiesc echipa și omul. Domnul Becali nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui! O echipă plină de talente, dar fără un antrenor.