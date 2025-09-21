„Nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui”. Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali. Sfat pentru patronul FCSB-ului - Antena Sport

Închide meniul
„Nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui”. Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali. Sfat pentru patronul FCSB-ului

Publicat: 21 septembrie 2025, 12:03

Valeriu Iftime şi Gigi Becali / colaj Hepta

Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali, după declarațiile dure ale latifundiarului din Pipera. Patronul de la Botoșani i-a dat un sfat rivalului de la FCSB, acela de a schimba antrenorul. 

Botoșani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, meci la finalul căruia Valeriu Iftime a spus că Elias Charalambous ar trebui demis. Gigi Becali a transmis, ulterior, faptul că nu se pune problema ca cipriotul să plece și l-a atacat pe Iftime. 

Valeriu Iftime i-a dat replica lui Gigi Becali 

Iftime este de părere că Charalambous nu este „antrenor de cupe europene”. Acesta a avut un discurs dur și a amintit de implicarea uriașă a lui Becali la FCSB. 

Nu comentez declarațiile domnului Becali. Este supărat acum și la supărare spune multe. Eu respect echipa FCSB, dar îmi mențin ideea că are nevoie de un antrenor. FCSB este un brand național. Faptul că am avut 8.000 de oameni pe stadion este că a venit FCSB, nu pentru FC Botoșani. 

Eu îi dau un sfat, dacă înțelege e bine, dacă nu, nu. Eu îl apreciez pentru tot ceea ce a făcut până acum și cred că FCSB se va ridica, dar îi trebuie un antrenor. N-am niciun interes acolo, dar prețuiesc echipa și omul. Domnul Becali nu e antrenor, să-și vadă de treaba lui! O echipă plină de talente, dar fără un antrenor. 

Le trebuie un antrenor de cupele europele, nu de campionat, dar sunt multe lucruri de schimbat în relația cu patronul. Trebuie un antrenor, nu doar să facă încălzirea cu fotbaliștii și primul 11 făcut de alții. Totuși, nici Charalambous nu e rău, dar s-a decredibilizat mult”, a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro. 

Gigi Becali: “Charalambous nu pleacă nicăieri” 

Omul cu banii de la FCSB nu l-a uitat pe Valeriu Iftime, care i-a cerut demisia lui Charalambous, după ce Botoşani s-a impus cu 3-1. Becali nu uită însă de zecile de milioane de euro câştigate cu ajutorul lui Elias, în sezonul precedent de Europa League. 

“Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime). 

E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro. 

