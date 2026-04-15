“Nu e antrenorul de care are nevoie Rapid”. Gâlcă a primit verdictul de la un fost mare jucător din Giulești

Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 21:26

Costel Gâlcă, în timpul unui meci / Sport Pictures

Rapid nu trece prin cea mai bună perioadă, iar unele voci din fotbal au început să se îndoiască de ce poate să facă Gâlcă în Giulești. Recent, Danuț Lupu a declarat că alb-vișiniii nu au nevoie de un tehnician așa cum e cel din prezent, pe care l-a catalogat “foarte calm”.

Rapidul se află într-o situație extrem de delicată, după ce nu a reușit să obțină decât un succes în patru etape de play-off. Singura victorie a giuleștenilor a venit contra lui Dinamo, în prima rundă, după care au urmat două eșecuri și un egal, rezultate neconvingătoare pentru un club care a terminat sezonul regulat pe locul 2 și care avea aspirații la titlu.

Dănuț Lupu nu îl mai vede pe Costel Gâlcă la Rapid

Dată fiind situația de la Rapid, în spațiul public au început să apară dubii cu privire la postul lui Gâlcă din sezonul viitor. Astfel, a apărut inclusiv narativa potrivit căreia Daniel Pancu este preferat de conducerea alb-vișiniilor pentru preluarea băncii tehnice din vară.

Pe lângă aceste zvonuri care au fost negate de club printr-un comunicat, pe Costel Gâlcă l-au vizat și declarațiile date recent de Dănuț Lupu. Fostul mijlocaș care a cucerit un titlu în Giulești în 1999 nu crede că antrenorul de 54 de ani este potrivit pentru spiritul echipei de sub Podul Grant, unde un antrenor precum Șumudică s-ar potrivi mai bine din punctul său de vedere.

Nu cred că e antrenorul de care are nevoie Rapidul. E un antrenor foarte bun, dar este un antrenor foarte calm. Rapidul nu are nevoie de așa ceva. La Rapid ori ești vulcanic… Să-l lăsăm pe Șumudică.

Nu sunt mare prieten cu Șumudică, dar îl stimez pentru ceea ce a făcut. Părerea mea: Rapid avea rezultate cu el, dar nu juca. Rapid acum nu joacă nimic“, a spus fostul jucător din Giulești, potrivit digisport.ro.

Dănuț Lupu a jucat pentru Rapid între 1997 și 2000, fiind o piesă de bază în echipa care a cucerit titlul în anul 1999.

