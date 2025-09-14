"Nu mai ştiu cu cine să joc" Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda - FCSB 1-1: "Asta ne trebuie" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, consideră că FCSB are mare nevoie de un nou fundaş central în iarnă, atunci când se va redeschide perioada de mercato. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de supărat după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1.
Patronul roş-albaştrilor vrea să aducă un fundaş central în iarnă, fiind dezamăgit de mai mulţi jucători, dar şi un mijlocaş.
Gigi Becali vrea un fundaş central în iarnă: “Îi lăsăm în afara listei ca să înveţe fotbal”
De asemenea, Gigi Becali aşteaptă deja să vină perioada de transferuri din iarnă penrtu a face mai multe schimbări şi şi-a avertizat jucătorii că îi poate lăsa în afara listei, până când “vor învăţa fotbal”:
“Eu nu mai pot să fac nimic. În iarnă trebuie un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut mult azi. Probabil și un mijlocaș. Nici Lixandru nu a fost azi… Nu mai știu cu cine să joc. Malcom a dat golul ăsta și pe urmă pasă greșită la trei metri. A intrat că a spus Charalambous că trebuie să țin cont că e foarte bine el. Joacă fotbal.
Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu cred că avem cum, că nu joacă echipa. O să încercăm să vedem. Nu stăm numai în Olaru, mai avem și Politic. Dacă nu te arăți la joc, înseamnă că nu vrei să alergi.
Trebuie să vină iarna, să mai schimbăm 3-4, să îi lăsăm în afara listei, ca să înveţe fotbal”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
