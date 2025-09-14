Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu mai ştiu cu cine să joc" Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda - FCSB 1-1: "Asta ne trebuie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie”

“Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie”

Publicat: 14 septembrie 2025, 23:27

Comentarii
Nu mai ştiu cu cine să joc Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: Asta ne trebuie

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, consideră că FCSB are mare nevoie de un nou fundaş central în iarnă, atunci când se va redeschide perioada de mercato. Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de supărat după remiza de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda, scor 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roş-albaştrilor vrea să aducă un fundaş central în iarnă, fiind dezamăgit de mai mulţi jucători, dar şi un mijlocaş.

Gigi Becali vrea un fundaş central în iarnă: “Îi lăsăm în afara listei ca să înveţe fotbal”

De asemenea, Gigi Becali aşteaptă deja să vină perioada de transferuri din iarnă penrtu a face mai multe schimbări şi şi-a avertizat jucătorii că îi poate lăsa în afara listei, până când “vor învăţa fotbal”:

“Eu nu mai pot să fac nimic. În iarnă trebuie un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut mult azi. Probabil și un mijlocaș. Nici Lixandru nu a fost azi… Nu mai știu cu cine să joc. Malcom a dat golul ăsta și pe urmă pasă greșită la trei metri. A intrat că a spus Charalambous că trebuie să țin cont că e foarte bine el. Joacă fotbal.

Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu cred că avem cum, că nu joacă echipa. O să încercăm să vedem. Nu stăm numai în Olaru, mai avem și Politic. Dacă nu te arăți la joc, înseamnă că nu vrei să alergi.

Reclamă
Reclamă

Trebuie să vină iarna, să mai schimbăm 3-4, să îi lăsăm în afara listei, ca să înveţe fotbal”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Observator
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
Fanatik.ro
Legenda care duce o adevărată luptă cu drogurile. Soția sa a depus actele de divorț și a făcut declarații șocante. „Am găsit pungi goale de cocaină în patul fiicei noastre”
23:16
Gigi Becali și-a „mitraliat” echipa după 1-1 cu Csikszereda: „Jucătorii în care îmi puneam baza nu mai fac nimic”
23:07
“Am pierdut un an!” Gigi Becali, la pământ după Csikszereda – FCSB 1-1: “Cum să mai ajungi în play-off?”
22:49
Probleme pentru FCSB! Juri Cisotti nu a mai putut continua şi a fost înlocuit cu Octavian Popescu
22:46
Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
22:18
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena