"Nu poți să dai licență. Lipsă de respect". Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1 - Antena Sport

“Nu poți să dai licență. Lipsă de respect”. Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 18 ianuarie 2026, 20:56

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni la care a participat despre problema stadioanelor care nu au o instalație de încălzire a gazonului care funcționează la parametrii optimi. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit cu o propunere dură împotriva echipelor care nu respectă standardele, aceea să nu li se permită să evolueze în Liga 1.

Frigul din această perioadă din România, coroborat cu stările în care află anumite gazoane, nu este trecut cu vederea de echipele din Liga 1. Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a avut un discurs extrem de dur când a vorbit despre problema terenurilor și a dezvăluit că a solicitat o întâlnire alături de reprezentanți de la Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal în acest sens.

Mihai Stoica, discurs dur despre stadioanele cu probleme

Declarațiile președintelui CA de la roș-albaștri au venit după meciul dintre Csikszereda și Botoșani, la capătul căruia Leo Grozavu a acuzat condițiile de joc de pe gazonul de la Miercurea Ciuc. Mihai Stoica are o soluție pentru aceste probleme și cere ca astfel de arene să nu fie omologate și mai mult decât atât, echipele care nu au stadionul pregătit cu toate condițiile optime să nu primească licența să evolueze în Liga 1.

Nu poți să dai licență unui stadion doar pentru că are instalație de încălzire. Trebuie să aibă o instalație care funcționează la parametri, pentru a permite desfășurarea unui joc în condiții normale. Așa îi obligi.

Dacă tu ai instalație de încălzire și, la ora meciului, nu sunt condiții, așa trebuie făcut. Am vorbit la LPF, trebuie să facem o întâlnire la sfârșitul sezonului și cu cei de la Federație și să se ia măsuri în sensul acesta.

Nu este normal ca stadioane care nu au spațiu normal destinat vestiarului echipei oaspete să aibă licență de Liga 1. Este o lipsă de respect, pentru că se omologhează de către Ligă stadioane care nu ar trebui să fie omologate.

Ne vom întâlni, clar vom face o întâlnire, pentru că trebuie schimbate neapărat. Dacă nu ai stadion pe care să joci, să vină alții care au stadioane pe care să joace“, a spus oficialul de la FCSB, potrivit primasport.ro.

Ce prevede regulamentul LPF

Majoritatea echipelor din Liga 1 beneficiază de sistemul de încălzire al gazonului, dar nu toate funcționează în standardele optime. Regulamentul LPF stipulează însă următoarele:

Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minimum 300 de locuri acoperite.

Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii“.

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări
