"Nu te mai da inteligent" Gigi Becali, noi critici la adresa jucătorului pe care l-a scos din primul 11! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a decis să îl scoată din poartă pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) pentru a introduce un portar U21, pe Matei Popa, în vârstă de 18 ani.

Becali l-a acuzat, după FCSB – CFR Cluj 1-4, pe Târnovanu că a greşit la 3 goluri marcate de echipa lui Pancu. Imediat după meci anunţa că Târnovanu va ieşi din primul 11. Ulterior, după ce a fost la bază să discute cu fotbaliştii săi, Becali i-a transmis lui Târnovanu că îl scoate din poartă, dar nu ca pedeapsă, ci pentru ca FCSB să nu evolueze cu niciun under în teren.

Becali nu-l menajează pe Ştefan Târnovanu: “Nu te mai da inteligent”

Becali justifica decizia prin faptul că adversarele nu trebuie să mai ajungă la poarta FCSB-ului, având în vedere situaţia în care se află campioana României. Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off, un lucru pe care Becali nici nu-l concepea la începutul sezonului.

Patronul FCSB-ului l-a criticat acum iar pe Târnovanu. Becali şi-a manifestat speranţa că Matei Popa va avea evoluţiile pe care le aşteaptă de la el în aceste ultime 5 meciuri din finalul sezonului regular.

“Din moment ce Popa n-a primit gol… Golul ăla (n.r.: marcat de FC Botoșani) n-are nicio treabă cu el. Două meciuri fără gol e bine, nu? Și face ce îmi place mie, nu se dă important.