"Nu te mai da inteligent" Gigi Becali, noi critici la adresa jucătorului pe care l-a scos din primul 11! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a decis să îl scoată din poartă pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) pentru a introduce un portar U21, pe Matei Popa, în vârstă de 18 ani.
Becali l-a acuzat, după FCSB – CFR Cluj 1-4, pe Târnovanu că a greşit la 3 goluri marcate de echipa lui Pancu. Imediat după meci anunţa că Târnovanu va ieşi din primul 11. Ulterior, după ce a fost la bază să discute cu fotbaliştii săi, Becali i-a transmis lui Târnovanu că îl scoate din poartă, dar nu ca pedeapsă, ci pentru ca FCSB să nu evolueze cu niciun under în teren.
Becali nu-l menajează pe Ştefan Târnovanu: “Nu te mai da inteligent”
Becali justifica decizia prin faptul că adversarele nu trebuie să mai ajungă la poarta FCSB-ului, având în vedere situaţia în care se află campioana României. Campioana luptă din greu pentru calificarea în play-off, un lucru pe care Becali nici nu-l concepea la începutul sezonului.
Patronul FCSB-ului l-a criticat acum iar pe Târnovanu. Becali şi-a manifestat speranţa că Matei Popa va avea evoluţiile pe care le aşteaptă de la el în aceste ultime 5 meciuri din finalul sezonului regular.
“Din moment ce Popa n-a primit gol… Golul ăla (n.r.: marcat de FC Botoșani) n-are nicio treabă cu el. Două meciuri fără gol e bine, nu? Și face ce îmi place mie, nu se dă important.
«Stai, că pasez eu în stânga». Îi spuneam lui Târnovanu la telefon: «Nu mai da tu în stânga și în dreapta, că nu știi să pasezi bine! Ori se duce în out și e mingea la ei, ori e presiune la Crețu. Dă tare în față, pe vârf».
Deci eu, care nu știu fotbal și tot am văzut. Am trăire. Când dă stânga-dreapta, am emoții. Popa nu face așa ceva, nu se dă inteligent, interesant.
Nu te mai da tu inteligent (n.r: către Târnovanu), că după aia faci ca Vlad! Lui Popa i-am zis că nu mă interesează decât un singur lucru, dacă e puternic psihic. E adevărat, nu are experiență, dar dacă e puternic mental… A zis că n-are nicio treabă. Nimic! Nicio emoție”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB caută a treia victorie la rând în meciul cu Oţelul, o contracandidată la calificarea în play-off. Înaintea meciului direct, Oţelul şi FCSB sunt la egalitate de puncte, 37. Campioana le-a învins în precedentele partide pe Csikszereda, cu 1-0 şi pe Botoşani, cu 2-1.
