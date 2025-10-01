O revelație din Liga 1 a primit și ea interdicție la transferuri: "Un dobitoc de la mine nu a citit mailul" - Antena Sport

FIFA a “lovit” recent două cluburi din Liga 1 cu interdicții la transferuri, respectiv UTA și CFR Cluj, iar recent o altă echipă a primit și ea această sancțiune. FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui sezon, a fost înștiințată că nu mai poate cumpăra jucători în următoarele trei perioade de mercato.

Vestea legată de interdicția la transferuri a moldovenilor a ajuns și la patronul Valeriu Iftime, care a dezvăluit cum s-a ajuns la acest lucru. Conducătorul ocupantei locului 2 din primul eșalon al României a spus cum un angajat al clubului său a ignorat un mail de înștiințare și astfel s-a ajuns la sancțiunea în cauză.

FC Botoșani, interzis la transferuri! Iftime e convins că se rezolvă

Pe site-ul oficial al FIFA, FC Botoșani figurează pe lista echipelor care nu pot cumpăra decât jucători liberi de contract. Asta ar însemna că formația lui Leo Grozavu n-ar putea transfera niciun fotbalist în iernile dintre 2025 și 2026, respectiv 2026 și 2027, plus în vara anului viitor.

Cu toate acestea, Iftime a explicat că sancțiunea respectivă urmează să se ridice odată ce va plăti 50.000 de euro în contul unui fotbalist care a evoluat puțin pentru moldoveni. Patronul din Liga 1 a explicat cum o neglijență a unui angajat al său a dus la această situație, însă nu s-a ferit să menționeze că nu înțelege cum a primit interdicția pentru o sumă atât de mică.

“Da, este adevărat. Nu au știut ai mei. A fost adresă trimită din august, dar un dobitoc de la mine nu a citit mailul și asta a fost. Trebuia să plătim niște bani, dar nu știu exact suma. Sunt două luni de când a dormit omul de la mine din club.