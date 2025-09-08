OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia - Antena Sport

CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de jucătorul francez Beni Nkololo (28 de ani). Acesta a fost transferat de CFR la formaţia Panetolikos, din prima ligă a Greciei.
CFR Cluj a anunţat astăzi şi plecarea lui Virgiliu Postolachi, ce a fost cedat chiar la marea rivală a lui CFR, U Cluj.
Beni Nkololo, cedat de CFR Cluj la Panetolikos
“Mulțumim, Beni Nkololo! 🙏🏻
🚂 Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă 📄
🏟 Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut. 🏆
🙌🏻 Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră! ⚽”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.
Aşa cum a anunţat, Neluţu Varga a “revoluţionat” lotul lui CFR Cluj în acest mercato. Echipa din Gruia a adus cel mai scump jucător din Liga 1, pe Kurt Zouma (30 de ani), fost câştigător al Ligii Campionilor, al Supercupei Europei şi al Conference League. Zouma e cotat la 10 milioane de euro.
Neluţu Varga ar fi ajuns la un acord pentru cedarea lui Leo Bolgado şi Alin Fică la Rapid, în schimbul sumei de 1 milion de euro. Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari.
CFR Cluj a fost aproape de a-l aduce şi pe Emannuel Dennis, jucător care a marcat împotriva lui Real Madrid, dar mutarea a picat. Neluţu Varga explica faptul că Dennis ar fi vrut ca CFR să liciteze pentru el, transmiţând că are şi alte oferte. CFR s-a reorientat către Islam Slimani, care ar urma să semneze curând contractul cu formaţia din Gruia.
