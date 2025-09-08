OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia - Antena Sport

CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de jucătorul francez Beni Nkololo (28 de ani). Acesta a fost transferat de CFR la formaţia Panetolikos, din prima ligă a Greciei.

CFR Cluj a anunţat astăzi şi plecarea lui Virgiliu Postolachi, ce a fost cedat chiar la marea rivală a lui CFR, U Cluj.

Beni Nkololo, cedat de CFR Cluj la Panetolikos

“Mulțumim, Beni Nkololo! 🙏🏻

🚂 Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă 📄

🏟 Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut. 🏆