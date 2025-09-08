OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 8 septembrie 2025, 20:56

CFR Cluj a anunţat oficial despărţirea de jucătorul francez Beni Nkololo (28 de ani). Acesta a fost transferat de CFR la formaţia Panetolikos, din prima ligă a Greciei.

CFR Cluj a anunţat astăzi şi plecarea lui Virgiliu Postolachi, ce a fost cedat chiar la marea rivală a lui CFR, U Cluj.

Beni Nkololo, cedat de CFR Cluj la Panetolikos

Mulțumim, Beni Nkololo! 🙏🏻

🚂 Cluburile CFR 1907 Cluj și Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al lui Beni Nkololo la formația elenă 📄

🏟 Venit în Gruia în vara anului trecut, Beni a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive și a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câștigată de echipa noastră sezonul trecut. 🏆

🙌🏻 Pe această cale dorim să îi mulțumim pentru efortul depus la CFR Cluj și îi dorim mult succes în carieră! ⚽”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Aşa cum a anunţat, Neluţu Varga a “revoluţionat” lotul lui CFR Cluj în acest mercato. Echipa din Gruia a adus cel mai scump jucător din Liga 1, pe Kurt Zouma (30 de ani), fost câştigător al Ligii Campionilor, al Supercupei Europei şi al Conference League. Zouma e cotat la 10 milioane de euro.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Neluţu Varga ar fi ajuns la un acord pentru cedarea lui Leo Bolgado şi Alin Fică la Rapid, în schimbul sumei de 1 milion de euro. Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari.

CFR Cluj a fost aproape de a-l aduce şi pe Emannuel Dennis, jucător care a marcat împotriva lui Real Madrid, dar mutarea a picat. Neluţu Varga explica faptul că Dennis ar fi vrut ca CFR să liciteze pentru el, transmiţând că are şi alte oferte. CFR s-a reorientat către Islam Slimani, care ar urma să semneze curând contractul cu formaţia din Gruia.

