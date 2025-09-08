OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 8 septembrie 2025, 18:29

Virgiliu Postolachi / Facebook U Cluj

Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj.

CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, împrumutul lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău.

Mulțumim, Virgiliu Postolachi! 🙏🏻

🤝🏻 Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj ⚽

🏟 Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri.

Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate! 🙏🏻”, a transmis Virgiliu Postolachi pe contul de Facebook.

Postolachi a evoluat în 5 meciuri în acest sezon pentru CFR Cluj în Liga 1. El a marcat două goluri. A mai jucat în Supercupa României şi în două meciuri din preliminariile Conference League. În aceste competiţii nu a înscris niciun gol. Sezonul trecut, Postolachi a evoluat în 31 de meciuri în campionat, marcând 5 goluri şi reuşind 2 assist-uri. Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Postolachi a jucat în 30 de meciuri pentru naţionala Republicii Moldova, pentru care a înscris un gol.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Adus în vara anului trecut de CFR Cluj de la Grenoble, în schimbul sumei de 200.000 de euro, Postolachi mai avea contract până în vara anului viitor cu CFR Cluj.

