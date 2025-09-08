OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost împrumutat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! - Antena Sport

Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate! 🙏🏻”, a transmis Virgiliu Postolachi pe contul de Facebook.

Postolachi a evoluat în 5 meciuri în acest sezon pentru CFR Cluj în Liga 1. El a marcat două goluri. A mai jucat în Supercupa României şi în două meciuri din preliminariile Conference League. În aceste competiţii nu a înscris niciun gol. Sezonul trecut, Postolachi a evoluat în 31 de meciuri în campionat, marcând 5 goluri şi reuşind 2 assist-uri. Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Postolachi a jucat în 30 de meciuri pentru naţionala Republicii Moldova, pentru care a înscris un gol.