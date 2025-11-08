George Russell l-a lăudat pe colegul lui, Kimi Antonelli, după cursa de sprint: "A făcut o treabă foarte bună" - Antena Sport

George Russell la interviul de după cursa de sprint din Brazilia / captura AntenaPLAY

George Russell l-a lăudat pe colegul lui de la Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, după cursa Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli a terminat pe 2 cursa de sprint, în spatele câştigătorului, Lando Norris, iar George Russell a fost pe 3.

George Russell: “E un rezultat bun pentru noi”

“(n.r: Ştiu că aţi obţinut puncte doar într-o cursă de sprint, dar sunteţi într-o luptă serioasă cu Ferrari pentru locul 2) Andrea Kimi Antonelli a făcut o treabă foarte bună, l-a pus sub presiune pe Norris. E un rezultat bun pentru noi, dar trebuie să încercăm din nou, în calificări, chiar dacă distanţa este foarte mică, să fim în faţa celor de la Ferrari.

(n.r: Ieri calificările au fost pe uscat. Ţi-ai fi dorit să fie pe umed?) Nu neapărat. Astăzi a fost temperatura destul de rece, astfel încât maşina noastră a mers foarte bine”, a spus George Russell după cursa de sprint, care s-a văzut live pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

A fost dezastru pentru colegul lui Norris, Oscar Piastri, în cursa de sprint. Acesta a abandonat, după ce a ratat un viraj. În acelaşi viraj au pierdut controlul monopostului lor atât Colapinto, cât şi Hulkenberg. Colapinto a abandonat, iar Hulkenberg a reuşit să termine, în cele din urmă, cursa.